Kolumbien startet mit Sieg gegen Usbekistan in die WM 2026

Die kolumbianische Nationalmannschaft gewinnt ihr erstes Spiel der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika mit 3:1 gegen debütierende Usbeken. Tore von Munoz, Diaz (Eigentor) und Campaz sichern den Favoriten den Auftaktsieg.

Kolumbien ist erfolgreich in die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gestartet. Die südamerikanische Mannschaft setzte sich am Mittwoch in Mexiko-Stadt gegen WM-Debütant Usbekistan mit 3:1 durch und übernahm damit die Tabellenführung in Gruppe K . Das Spiel vor 80.824 Zuschauern im Aztekenstadion begann mit Kolumbien , das von Beginn an spielerisch überlegen war.

Kapitän James Rodriguez, rechtzeitig fit geworden, führte sein Team zu einem frühen Druck. Daniel Munoz brachte Kolumbien in der 40. Minute mit einer Direktabnahme nach einer Flanke von Luis Diaz in Führung. Kurz nach der Pause glich Usbekistan jedoch aus, nachdem Torhüter Camilo Vargas einen Volley von Shomurodov nicht sicher kontrollieren konnte und Abbosbek Fayzullaev aus kurzer Distanz zum 1:1 einköpfelte.

Doch Kolumbien antwortete schnell. Nach einem Ballgewinn spielte Gustavo Puerta Diaz an, dessen Schuss von usbekischen Torhüter Utkir Yusupov ins eigene Tor abgefälscht wurde. In der Schlussphase zeigten die Usbeken ihre bislang beste Turnierleistung und kamen durch Akmal Mozgovoy (90. ) und Behruzjon Karimov (Latte, 101.

) zu guten Chancen. Den endgültigen Siegstellte Jaminton Campaz per Kopf nach Flanke von Cucho Hernandez in der 99. Minute sicher. Kolumbien demonstrierte taktische Flexibilität und Offensivstärke, während Usbekistan trotz Niederlage mit kämpferischem Auftritt überzeugte.

Das Ergebnis bedeutet für Kolumbien den Gruppensieg in der Vorrunde, Usbekistan bleibt punktlos





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