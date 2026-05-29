Kollektivvertragsverhandlungen in Gastronomie und Hotellerie gescheitert

In Österreich sind die Kollektivvertragsverhandlungen für die Gastronomie und Hotellerie ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber boten eine durchschnittliche Erhöhung von drei Prozent, die Gewerkschaft lehnte ab. Somit bleiben die bestehenden Lohn- und Gehaltstabellen bestehen.

Die diesjährigen Kollektivvertrag sverhandlungen für die österreichische Gastronomie und Hotellerie sind ohne Einigung zu Ende gegangen. Wie der Fachverband Gastronomie und Hotellerie in der Wirtschaft skammer Österreich (WKÖ) mitteilte, werden die rund 200.000 bis 240.000 Beschäftigten in etwa 65.000 Betrieben in diesem Jahr keine fixen Gehalts- und Lohnerhöhung en erhalten.

Die Gespräche mit der Gewerkschaft vida seien gescheitert, erklärten Alois Rainer und Georg Imlauer vom Fachverband. Dies bedeute, dass die bestehenden Lohn- und Gehaltstabellen mit Stand vom 1. Mai 2025 aufrecht bleiben. Die Arbeitgeber zeigten sich enttäuscht und betonten, dass man sich bewegt und das Angebot zuletzt noch nachgebessert habe.

Konkret hatten die Arbeitgeber vorgeschlagen, die Mindestlöhne und -gehälter um durchschnittlich drei Prozent zu erhöhen. Für die untersten Lohngruppen wäre eine Erhöhung um 3,4 Prozent vorgesehen gewesen. Die Gewerkschaft vida lehnte dieses Angebot jedoch ab, wie der Fachverband mitteilte. Unsere wirtschaftlichen Spielräume sind ausgeschöpft, so Rainer und Imlauer.

Es sei sehr bedauerlich, dass die Gewerkschaften trotz unserer Bemühungen nicht im Interesse der vielen Mitarbeiter:innen im Hotel- und Gastgewerbe agieren. Die Stimmung zwischen den Sozialpartnern war in diesem Jahr besonders schlecht. Bereits im Vorfeld hatten die Arbeitgeber der Gewerkschaft vorgeworfen, die Branche pauschal schlecht zu machen und eine Hetzkampagne zu führen. vida-Chef Roman Hebenstreit konterte, dass man lediglich die Realität aufgezeigt habe. Er verwies auf Lohn- und Sozialdumping, Sozialbetrug, nicht ausbezahlte Überstunden und sexuelle Übergriffe, die keine Einzelfälle seien.

Die Arbeitnehmervertreter hatten zuletzt eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 3,6 Prozent gefordert. Mit dem Scheitern der Verhandlungen bleiben die Löhne nun auf dem Niveau von 2024. Für die Branche bedeutet dies weiterhin Unsicherheit, während die Inflation die Realeinkommen der Beschäftigten schmälert. Die Gewerkschaft kündigte an, weitere Schritte zu prüfen, um doch noch eine Erhöhung zu erreichen.

Die Arbeitgeber hingegen sehen keine Möglichkeit für ein besseres Angebot und verweisen auf die angespannte wirtschaftliche Lage vieler Betriebe, die unter gestiegenen Kosten und zurückhaltenden Konsum leiden. Die kommenden Monate werden zeigen, ob es zu einer Einigung kommt oder ob die Fronten weiter verhärten





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