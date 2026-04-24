Köksal Baltaci mit renommiertem Pressepreis ausgezeichnet

Der „Presse“-Redakteur Köksal Baltaci erhält den „Pressepreis für hervorragende publizistische Arbeiten im Interesse des Gesundheitswesens“ der Kammer für Ärztinnen und Ärzte Wien für seine herausragende Gesundheitsberichterstattung.

Der renommierte Redakteur Köksal Baltaci von der Zeitung „Die Presse“ wurde mit dem diesjährigen „ Pressepreis für hervorragende publizistische Arbeiten im Interesse des Gesundheitswesen s“ der Kammer für Ärztinnen und Ärzte Wien geehrt.

Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt Baltacis herausragende journalistische Leistungen im Bereich der Gesundheitsberichterstattung. Die Preisverleihung wird Ende Mai in einem feierlichen Rahmen stattfinden. Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte Wien begründet die Wahl Baltacis mit seiner Fähigkeit, komplexe gesundheitspolitische Themen verständlich und präzise zu analysieren und darzustellen.

Er beleuchtet ein breites Spektrum an wichtigen Fragestellungen, darunter das Wachstum des privaten Gesundheitssektors, die Optimierung der Patientenlenkung im öffentlichen Gesundheitssystem und die besonderen Herausforderungen, denen sich Schulärztinnen und Schulärzte in der dynamischen Stadt Wien stellen müssen. Johannes Steinhart, Präsident der Kammer, betont, dass Baltaci nicht nur komplexe Zusammenhänge auf den Punkt bringt, sondern auch nachvollziehbare Argumentationsketten liefert und offene Fragen der Gesundheitspolitik aufzeigt.

Köksal Baltaci ist seit 2011 im Inlandsressort von „Die Presse“ tätig und hat sich in dieser Zeit als einer der führenden Gesundheitsjournalisten Österreichs etabliert. Seine Arbeit zeichnet sich durch fundierte Recherche, analytische Tiefe und eine klare, verständliche Sprache aus. Die aktuelle Auszeichnung reiht sich in eine lange Liste von Ehrungen ein, die Baltaci für seine journalistische Arbeit erhalten hat.

Zu den bisherigen Preisen gehören der „Journalismuspreis der Industrie“, der Medienpreis der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG), der Pressepreis der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP), der Medienpreis der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) sowie der Journalismuspreis WINFRA der Wiener Stadtwerke. Besonders hervorzuheben ist, dass Baltaci mehrfach vom Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ zum „Journalisten des Jahres“ gekürt wurde, zuletzt im Jahr 2025 in der Kategorie Chronik.

Im Jahr 2020 wurde er zudem als „Corona-Erklärer des Jahres“ ausgezeichnet, was seine Fähigkeit unterstreicht, komplexe wissenschaftliche Sachverhalte für ein breites Publikum verständlich aufzubereiten. Baltacis Engagement für qualitativ hochwertige Gesundheitsberichterstattung erstreckt sich auch über nationale Grenzen hinaus. Im Rahmen von angesehenen Recherchestipendien hatte er die Möglichkeit, auslandsaufenthalte in renommierten Städten wie Washington D.C. , New York City, Seattle, Istanbul und Ankara zu absolvieren.

Diese Erfahrungen haben seinen Blick auf internationale Gesundheitssysteme und -trends erweitert und seine journalistische Arbeit bereichert. Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte Wien betont, dass Baltacis Arbeit einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Gesundheitsdiskussion leistet und dazu beiträgt, das Bewusstsein für die Herausforderungen und Chancen im Gesundheitswesen zu schärfen. Die Auszeichnung ist somit nicht nur eine Anerkennung für seine bisherigen Leistungen, sondern auch eine Motivation für seine zukünftige Arbeit.

Die Verleihung des „Pressepreises für hervorragende publizistische Arbeiten im Interesse des Gesundheitswesens“ unterstreicht die Bedeutung einer unabhängigen und kritischen Gesundheitsberichterstattung für eine funktionierende Gesundheitsversorgung





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