Die geplante Kürzung der Förderung für den Verein 'Zara', der sich gegen Rassismus und Hass im Netz einsetzt, sorgt für heftige Auseinandersetzungen innerhalb der österreichischen Bundesregierung. Die SPÖ will eine alternative Finanzierung finden, während die Grünen die Kürzung kritisch sehen.

Die österreich ische Bundesregierung sieht sich mit einem neuen Koalition sstreit konfrontiert, der sich um die geplante Kürzung von Förderung en im Rahmen der Budgetsanierung dreht. Die Vorgabe, dass jedes Ministerium mindestens eine Förderung streichen muss, um das marode Budget zu sanieren, hat zu erheblichen Spannungen zwischen den Regierungsparteien geführt.

Besonders umstritten ist die mögliche Streichung der Finanzierung für den Verein 'Zara', der sich intensiv mit der Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und Hass im Netz beschäftigt. Die Sozialdemokraten (SPÖ) haben bereits angekündigt, eine alternative Finanzierungslösung für 'Zara' zu erarbeiten, um die Fortführung der wichtigen Arbeit des Vereins zu gewährleisten. Die grüne Vizekanzlerin und Ministerin für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit, Leonore Gewessler, äußerte sich kritisch zu der geplanten Kürzung und betonte, dass diese in der Koalition nicht abgesprochen worden sei.

Sie hob hervor, dass 'Zara' eine wertvolle Arbeit im Kampf gegen Diskriminierung und Hass im Netz leiste und dass hier noch erhebliches Potenzial für Verbesserungen bestehe. Gewessler argumentierte, dass die Leistungen, die 'Zara' erbringt, nicht einfach durch andere Stellen ersetzt werden könnten, da die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die dem Frauenministerium untersteht, zwar für die Meldung und Dokumentation von Diskriminierung zuständig ist, aber nicht die gleiche Bandbreite an Aktivitäten abdeckt wie 'Zara'.

Darüber hinaus verwies sie auf die Existenz weiterer 'Trusted Flagger', die im Falle von Hass im Netz prioritäre Meldungen an die Plattformen abgeben können, sowie auf das 'No Hate Speech Komitee', das eine Vielzahl weiterer Organisationen listet. Die Grünen sehen in der Kürzung der Förderung für 'Zara' einen Rückschlag im Kampf gegen Extremismus und Intoleranz. Die Regierungsparteien zeigen sich uneins über die Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung über die Kürzung von Förderungen.

Vertreter der Regierungsparteien argumentieren, dass eine solche Abstimmung nicht vorgesehen sei und dass die Ministerien auf Basis jährlicher Projektförderungen arbeiten. Sie betonen, dass es sich bei der Förderung für 'Zara' nicht um eine langfristige Zusage, sondern um eine jährliche Leistung handele, die neu budgetiert und genehmigt werden müsse. Eine 'Vorleistung', wie sie nun dargestellt werde, könne es daher nicht geben.

Eine Analyse der Förderzahlungen des Vorjahres zeigt, dass 'Zara' insgesamt über 600.000 Euro an Fördermitteln erhalten hat, wobei das Frauenministerium mit über 72.000 Euro, das Justizministerium mit exakt 32.333,12 Euro und das Außenministerium zu den größten Geldgebern zählten. Der Streit um die Kürzung der Förderung für 'Zara' verdeutlicht die unterschiedlichen Prioritäten innerhalb der Koalition und die Schwierigkeiten, einen Konsens bei der Umsetzung der Budgetsanierung zu erzielen.

Die Situation wirft Fragen nach der Transparenz und der Abstimmung innerhalb der Regierung auf und könnte die Stabilität der Koalition weiter belasten. Die SPÖ betont die Notwendigkeit, die Arbeit von 'Zara' fortzuführen, während andere Parteien die Notwendigkeit der Budgetkonsolidierung hervorheben. Die kommenden Tage werden zeigen, ob eine Einigung erzielt werden kann oder ob der Streit eskaliert und zu weiteren Spannungen innerhalb der Regierung führt





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