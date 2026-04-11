Knie-OPs: Wartezeiten explodieren – SPÖ spricht von politischem Versagen

In Oberösterreich explodieren die Wartezeiten für Knie-Operationen. Die SPÖ kritisiert die Untätigkeit der Landesregierung und fordert sofortige Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Patienten müssen bis zu zwei Jahre auf eine OP warten.

Zu lange Wartezeiten auf Knie-Op erationen in Oberösterreich sorgen für heftige Kritik und politische Vorwürfe. Die SPÖ schlägt Alarm und spricht von politischem Versagen der Landesregierung, da Patienten bis zu zwei Jahre auf eine Knie-OP warten müssen. Aktuelle Zahlen zeigen eine maximale Wartezeit von 104 Wochen, was mehr als doppelt so lange ist wie noch vor wenigen Jahren.

Diese Entwicklung setzt das Gesundheitssystem in Oberösterreich zunehmend unter Druck, wobei steigende Kosten und wachsender Frust bei den Patienten zu immer mehr Kritik führen.\Die Kritik der SPÖ konzentriert sich auf die Untätigkeit der Landesregierung. Gesundheitsexperten und Oppositionspolitiker betonen, dass es bereits seit Jahren Warnungen vor den steigenden Wartezeiten gegeben habe, ohne dass effektive Maßnahmen ergriffen wurden. Peter Binder, der Gesundheitsprecher der SPÖ, macht die Politik direkt verantwortlich und hebt hervor, dass die Landesregierung zu lange untätig war, was zu den aktuellen Problemen geführt habe. Die SPÖ kritisiert nicht nur die langen Wartezeiten für Knie-Operationen, sondern auch die zunehmende Belastung durch Wartezeiten bei anderen Eingriffen, wie beispielsweise Hüftoperationen. Hier beträgt die Wartezeit aktuell bis zu 96 Wochen, was die Dringlichkeit der Situation unterstreicht. Gleichzeitig werden aufgrund von Personalmangel immer wieder Operationen gestrichen, was die Situation zusätzlich verschärft. Die SPÖ fordert dringend eine Verbesserung der Situation im Gesundheitswesen.\Die SPÖ-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu kritisiert ein System, in dem viele Menschen immer stärker belastet werden. Sie betont, dass sich die Wartezeiten für Operationen vervielfacht haben und das Gesundheitssystem zunehmend über die finanziellen Belastungen der Menschen finanziert werde. Die SPÖ hat eine neue Gesundheitskampagne namens 'Platz für Gesundheit – Versorgen statt vertrösten' gestartet, um auf die Missstände aufmerksam zu machen und politische Veränderungen zu fordern. Die Partei fordert konkrete Maßnahmen, darunter die Bereitstellung von mehr Kassenärzten, eine Begrenzung der Wartezeiten auf maximal ein halbes Jahr für planbare Operationen und eine stärkere Fokussierung auf Prävention. Die aktuelle Situation im Gesundheitswesen gefährdet die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung. Die SPÖ betont, dass sowohl das engagierte Personal als auch die Patientinnen und Patienten nicht länger unter den Folgen der fehlerhaften Steuerung leiden dürfen. Die politische Verantwortung für die aktuellen Zustände muss übernommen und dringend Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ergriffen werden





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