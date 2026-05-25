Bewohner und Patienten klagen über zu kleine, kalte Mahlzeiten in Wiener Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Fotos belegen die knappe Verpflegung, während Anbieter auf Budgetkürzungen verweisen. Die Stadt Wien plant Prüfungen und neue Richtlinien.

In den letzten Wochen häufen sich Berichte aus Wien er Pflegeheime n und Spitälern über ein zunehmend knauseriges Essen, das den Betroffenen kaum noch satt macht. Bewohnerinnen und Bewohner schildern, dass die Mahlzeiten aus winzigen Portionen bestehen, die oft lauwarm oder sogar kalt serviert werden.

So berichtet eine langjährige Bewohnerin des Hauses Wienerberg, dass das Mittagessen dort „ungenießbar, meistens kalt und zu klein“ sei. Sie gibt an, dass sich die Qualität des Essens seit ihrem Einzug deutlich verschlechtert habe und sendete der Zeitung Krone mehrere Fotos, die deutlich zeigen, wie gering die Portionen ausfallen.

Die Bilder zeigen Schalen, in denen kaum mehr als ein Löffelbrei, ein Stück Brot und ein paar Gemüsewürfel zu sehen sind – weit entfernt von einer ausgewogenen Mahlzeit, die den Nährstoffbedarf älterer Menschen deckt. Auch in städtischen Krankenhäusern wird von ähnlichen Problemen berichtet. Patienten, die sich nach einer Operation oder während einer längeren Behandlung erholen, erhalten häufig nur minimale Portionen, die kaum den Kalorienbedarf decken.

Viele äußern, dass das Essen häufig kalt ist, weil es nicht rechtzeitig an den Tisch gebracht wird, und dass die Auswahl stark eingeschränkt ist. Die betroffenen Einrichtungen geben zu, dass sie aufgrund von Budgetkürzungen und steigenden Lebensmittelpreisen gezwungen seien, die Kosten zu senken. Einige Hausärzte und Pflegedienste warnen jedoch davor, dass eine unzureichende Ernährung die Genesungszeit verlängern und das Risiko von Komplikationen erhöhen kann.

So fordert das österreichische Pflegeverband eine sofortige Prüfung der Verpflegungssituation und die Einführung verbindlicher Richtlinien für Mindestportionen sowie die Gewährleistung von warmen Mahlzeiten. Die Betreiber der betroffenen Einrichtungen reagieren unterschiedlich. Während einige Hausleitungen betonen, dass sie bereits an einer Optimierung der Essensversorgung arbeiten und neue Lieferverträge mit lokalen Caterern abschließen wollen, weisen andere darauf hin, dass die aktuelle Situation vorübergehend sei und durch interne Umstrukturierungen verursacht wurde.

Die Stadt Wien hat angekündigt, die Vorfälle zu untersuchen und eine Arbeitsgruppe einzurichten, die gemeinsam mit Pflegeheimen, Krankenhäusern und Verbraucherorganisationen Maßnahmen erarbeiten soll, um die Qualität der Verpflegung zu sichern. Gleichzeitig betont die Redaktion von Krone, dass die eingereichten Nutzerbeiträge nicht zwingend die offizielle Meinung der Betreiber widerspiegeln und sie sich von eventuell rechtswidrigen Inhalten distanziert.

Die Diskussion um die „Knauser‑Kost“ bleibt jedoch brisant, weil sie die Grundversorgung einer besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppe betrifft und ein deutliches Signal an die Politik sendet, dass mehr Investitionen in die Ernährung von Pflegebedürftigen und Patienten notwendig sind





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pflegeheime Krankenhausverpflegung Mini‑Portionen Budgetkürzungen Wien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familie eines US-Patienten soll an die Charité kommenEbola-Fall in Berlin: US-Patient an Charité isoliert, Familie soll folgen. WHO ruft Gesundheitsnotstand aus. Aktuelle Entwicklungen im Überblick.

Read more »

Wiener Fest in der ›Herbst›-Phase eröffnet und steht ganz im Zeichen des AustropopEin Festival für Musik, Kultur und Wiener Lebensfreude bietet eine große Bühne, und das Wetter ist sommerlich heiß. ucciso wurde das Goldene Ehrenzeichen des Landes Wien an Hans Krankl und Herbert Prohaska.

Read more »

Faber hört als Wiener Dompfarrer auf: Warum Erzbischof Grünwidl eine Änderung willNach 30 Jahren sei eine „gute Zeit“ für eine Neubesetzung, meint Josef Grünwidl. Toni Faber soll weiter am Stephansdom tätig bleiben.

Read more »

Staatsoper: Asmik Grigorian's Tschaikowsky und die Zukunft des Wiener OpernrepertoiresDie Staatsoper in Wien veranstaltete einen Aufführungsabend von Tschaikowsky's 'Eugen Onegin'. Asmik Grigorian, Boris Pinkhasovich und Bogdan Volkov interpretierten die Hauptrollen schlüssig und mit exzellenten Stimmen, jedoch konnten sie ihre talentschafftende Kunst nicht auslenken, da ihnen die szenische und musikalische Unterstützung fehlt. Stattdessen wurden sie auf die Personen und Ereignisse gedrängt, die dem Wiener Opernrepertoire das Schicksal überantworten.

Read more »