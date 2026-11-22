Die Klinik Ottakring erhält 2027 eine neue Einfahrt am Flötzersteig. Die alte Zufahrt Rankgasse sperrt bis 2040. Details zu Parkplätzen und Baukosten.

Ab November 2027 wechselt die Haupteinfahrt für die Klinik Ottakring am Flötzersteig in den Betrieb. Die bisherige Hauptzufahrt in der Rankgasse wird dann gesperrt. Dies ist Teil der umfassenden Modernisierung des Spitals durch den Wiener Gesundheitsverbund ( WIGEV). Die Stadt Wien plant den Umbau bis 2040 mit einem Investitionsvolumen von rund 1,4 Milliarden Euro.

Neue Zufahrt am Flötzersteig ab 2027

Die neue Haupteinfahrt entsteht stadtauswärts rund 100 Meter vor dem Pavillon 40, wo sich die Kinderambulanz befindet. Sie wird im November 2027 offiziell in Betrieb genommen. Künftig nutzen Rettungsfahrzeuge, Patienten und Besucher mit dem Auto diese Zufahrt. Eine Ampel regelt den Verkehr an dieser neuen Einmündung.

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Die bisherige Hauptzufahrt in der Rankgasse fällt ab November 2027 weg. Sie wird wegen der anstehenden Bauarbeiten stillgelegt. Die Sperrung der Rankgasse für Autos ist voraussichtlich bis zum Jahr 2040 geplant. Das bedeutet, dass Autofahrer rund 13 Jahre lang keine gewohnte Einfahrt über diese Straße haben.

Parkmöglichkeiten verschieben sich damit zum neuen Verwaltungsgebäude. Dort entstehen insgesamt 370 Stellplätze auf sechs Geschoßen. Die Zufahrt zur Garage erfolgt ebenfalls über den Flötzersteig. Damit stehen mehr Parkplätze zur Verfügung als derzeit in der Rankgasse und der Montleartstraße.

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Verkehrskonzept und Fußgängerverkehr bis 2040

Fußgänger erreichen die Klinik weiterhin über die Rankgasse. Ein eigener Durchgang sorgt für die Aufrechterhaltung der Verbindung in Richtung U3. Bei der neuen Einfahrt am Flötzersteig befindet sich zudem eine Haltestelle der Buslinie 48A. Dies erleichtert den öffentlichen Nahverkehr für Besucher.

Eine erste Änderung im Verkehrskonzept ist bereits für das Jahr 2033 vorgesehen. Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der neuen Zentralklinik dürfen Rettungsfahrzeuge wieder über die Rankgasse zufahren. Dies gilt jedoch nur für Notfälle und medizinische Transporte.

Neue Organisation des Verkehrs ab 2040

Ab dem Jahr 2040 wird der Verkehr rund um das Spital grundlegend neu organisiert. Die Rankgasse bleibt dann vor allem Fußgängern und Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs vorbehalten. Eine sogenannte Kiss-and-Ride-Zone ermöglicht es Autofahrern, Patienten direkt am Spital abzusetzen oder abzuholen.

Über die Einfahrt am Flötzersteig sind dann zwei Parkgaragen erreichbar. Dies schließt die bisherige Garage ein, die derzeit über die Rankgasse angefahren wird. Sie steht dann wieder zur Verfügung. Der komplette Umbau soll bis 2040 abgeschlossen sein.

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Umfangreiches Bauprojekt und Kosten

Die neue Zufahrt ist nur ein kleiner Teil des Bauprojekts. Die Klinik Ottakring soll bis 2040 nahezu vollständig umgebaut werden. Die Stadt Wien veranschlagte die Kosten bei der Präsentation des Siegerprojekts im Oktober 2024 mit rund 1,4 Milliarden Euro. Achtzig Pavillons weichen vier modernen Zentralgebäuden.

Geplant sind eine neue Zentralklinik, ein Eltern-Kind-Zentrum, ein Psychiatrisches Zentrum und das Verwaltungsgebäude. In der Zentralklinik sollen Ambulanzen, Operationssäle, die Notaufnahme und Bettenstationen unter einem Dach zusammengefasst sein. Ein wichtiger Meilenstein ist bereits erreicht. Der Rohbau des neuen Verwaltungsgebäudes ist fertig gestellt.

Dort entstehen 220 Büroarbeitsplätze und ein Veranstaltungszentrum mit 600 Quadratmetern Fläche. Geheizt und gekühlt wird mit Geothermie. Eine begrünte Fassade dämpft den Verkehrslärm vom Flötzersteig. Für die Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie wurde bereits ein temporärer Holzmodulbau errichtet. Rund 57 Millionen Euro fließen in diese Bereiche.

Die Modernisierung dieser Bereiche kostet rund 57 Millionen Euro. Sie sollen 2033 in die neue Zentralklinik übersiedeln. Für Patienten sind Ein- und Zweibettzimmer sowie begrünte Dachterrassen vorgesehen. Denkmalgeschützte Pavillons bleiben erhalten. Das Bauprojekt verändert das Gesicht der Klinik Ottakring nachhaltig.