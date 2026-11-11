Klimawechsel: Niederösterreichs Notarztstützpunkt-Plan bis 2027 bleibt unklar

Die geplante Schließung von elf Notarztstützpunkten in Niederösterreich bis April 2027 sorgt für heftige politische Debatten. SPÖ fordert Aussetzung, ÖVP und Grüne kritisieren die Versorgungsqualität.

In Niederösterreich steht die geplante Schließung von elf Notarzt stützpunkten bis April 2027 im Mittelpunkt einer politischen Debatte. Ein von der SPÖ beauftragtes Gutachten warnt vor einer Verschlechterung der Notarzt versorgung, während die ÖVP und die Grünen die geplanten Ersetzungen kritisieren.

Gutachten warnt vor längeren Fahrzeiten

Das Gutachten, das von Notarzt-Experte Prof. Matthias Fischer erstellt wurde, berechnet, dass die durchschnittlichen Fahrzeiten der Notärzte von derzeit 12,38 Minuten auf 14,49 Minuten steigen würden. Dabei würden bis April 2027 lediglich 26 der 86 RTW-C-Standorte durchgehend mit Notfallsanitätern mit erweiterten Kompetenzen besetzt sein.

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SPÖ fordert Aussetzung der Schließungen

Sven Hergovich, Landesparteichef der SPÖ, fordert deshalb, die geplanten Schließungen auszusetzen. Er betont: 'Keine Schließung der Notarztstandorte 2027, weil der gleichwertige Ersatz fehlt. Sicherheit geht vor Geschwindigkeit'. Seine Forderung richtet sich an die Landtagsabgeordnete Eva Prischl, die ebenfalls in der Landespolitik die Überwachung des Rettungswesens verantwortet.

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ÖVP und Grüne kritisieren die Planung

Matthias Zauner, Geschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, wirft Hergovich vor, mit dem Gutachten seiner eigenen Parteikollegin zu agieren. Er kritisiert, dass die ÖVP die Notarztplanung auf der Basis der Ergebnisse bezieht, die noch nicht vorliegen. Gleichzeitig äußert die Partei mit Helga Krismer aus dem Grüne-Landtag stark die Besorgnis über die verlängerten Anfahrtszeiten und fehlenden Notärzte vor Ort. Sie fordern, dass die SPÖ und Evap deutlich macht, welche Notärzte bis 2027 verfügbar sein werden und welche Standorte bis zur Sicherstellung einer gleichwertigen Versorgung offen bleiben.

Ausblick: Diskussionen in beiden Parlamenten

Die SPÖ plant Informationsveranstaltungen, um die Bürger über die geplanten Entwicklungen aufzuklären. Nach einer Sitzung in Hainburg soll am 11. November eine diskussionsrunde in Wiener Neustadt stattfinden. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, ob die elf Notarztstützpunkte nach dem geplanten Termin im April 2027 tatsächlich geschlossen werden sollen. Die politische Spannung in Niederösterreich zeigt, dass das Thema Rettungsdienstversorgung weiterhin ein kniffliges Thema bleibt. Unsere Redaktion wird die Entwicklungen im Auge behalten und auf dem Laufenden bleiben, sobald neue Informationen veröffentlicht werden.