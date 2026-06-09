Klimawandel verändert den heimischen Wasserhaushalt

Die Verdunstung steigt mit den höheren Durchschnittstemperaturen um rund 17 Prozent. Die Grundwasserstände sinken durchschnittlich um 30 bis 50 Zentimeter pro Jahr. Österreich muss sich an den Klimawandel anpassen und Wasser sparsamer nutzen.

Je höher die Temperaturen steigen, desto mehr Wasser verdunstet, und desto stärker trocknen die Böden aus. Gleichzeitig nehmen die Niederschläge im Sommer ab, wodurch die Grundwasserstände zusätzlich sinken.

Zu diesem Zwischenergebnis kommt eine am Dienstag präsentierte Studie. Auch Umweltminister Nobert Totschnig (ÖVP) sagte, dass der Klimawandel den heimischen Wasserhaushalt verändere, mit Folgen für die Trinkwasserversorgung, die Lebensmittelproduktion und Ökosysteme. Um diese Herausforderungen wirksam zu begegnen, müssen wir Entwicklungen frühzeitig erkennen und unser Handeln auf eine solide wissenschaftliche Grundlage stellen, sagte Totschnig am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Die Zwischenergebnisse der umfassenden Analyse würden die Basis für den nächsten nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan sowie die nationale Wasserstrategie bilden: Damit schaffen wir die Grundlage für ein klimaangepasstes Wassermanagement, so der Umweltminister. Im Zentrum der Analyse steht die Verdunstung. Diese stieg mit den höheren Durchschnittstemperaturen laut Studie im Zeitraum von 1980 bis 2010 um rund 17 Prozent und liegt seitdem nicht nur auf einem hohen Niveau, sondern steigt nach wie vor leicht.

Die Studie wird derzeit im Zuge des Forschungsprojekts Wasser im Klimawandel von TU Wien, GeoSphere Austria, Universität Graz und BOKU Wien im Auftrag des Umweltministeriums durchgeführt. Im November soll die Analyse fertiggestellt sein. Ein wesentlicher Grund, warum die Verdunstung in den vergangenen Jahren nicht mehr ganz so stark stieg, begründe sich darin, dass die Böden bereits zunehmend trockener sind und dadurch weniger Wasser zur Verfügung steht, das zusätzlich verdunsten kann, so Klaus Haslinger, Hydroklimatologe der GeoSphere Austria.

Er leitet die Studie gemeinsam mit dem Hydrologen Günter Blöschl von der TU Wien. All das wirke sich negativ auf die Grundwasserstände aus. Eine deutliche Abnahme der Wassermenge sei zudem bei Flüssen zu erkennen. Die Grundwasserstände seien, wenn auch regional unterschiedlich, in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich um 30 bis 50 Zentimeter gesunken, eine markante Trendänderung im österreichischen Wasserhaushalt, wie in der Aussendung des Umweltministeriums zu lesen ist.

Es sei eine Entwicklung, die wohl auch in den kommenden Jahrzehnten anhalten werde, so die Prognose. Besonders deutlich zeige sich der Rückgang derzeit in Salzburg, Oberösterreich und Kärnten - mehr dazu in Die Veränderungen im Wasserhaushalt haben auch Auswirkungen auf die heimische Land- und Forstwirtschaft, heißt es in der Aussendung weiter.

Schließlich steige aufgrund der zunehmenden Trockenperioden auch der Bewässerungsbedarf landwirtschaftlich genutzter Flächen. Hierbei gelte es, die Landwirtschaft bestmöglich an den Klimawandel anzupassen, einerseits durch effiziente Bewässerungsmaßnahmen in der Landwirtschaft und andererseits durch nachhaltige Bewirtschaftungsformen, so Totschnig. In Sachen bundesweites Monitoring der Wasserentnahme - eine langjährige Forderung vieler Akteure - kündigte der Minister einen Regierungsentwurf für ein Wasserentnahmeregister bis zum Sommer an.

Insgesamt gelte, dass in Österreich gegenüber den Ansprüchen der Industrie und der Landwirtschaft Trinkwasser immer vorgeht, so Totschnig, der auf einen eigenen Sicherheitsplan für Trinkwasser verwies. Steigende Temperaturen und zunehmende Trockenheit sind die sichtbarsten Folgen des Klimawandels, sagte Totschnig: Österreich ist ein wasserreiches Land, und unser Auftrag ist, diese wertvolle Ressource auch für kommende Generationen zu sichern. Deshalb investiere man heute in Vorsorge, Infrastruktur, Forschung und Versorgungssicherheit.

Nicht zuletzt gehe es auch darum, sorgsam und sparsam mit Wasser umzugehen, so der Appell des Ministers. Anlässlich der Zwischenergebnisse der Studie forderte der WWF am Dienstag in einer Aussendung einen österreichweiten Aktionsplan Wassersicherheit. Laut WWF-Wasserexpertin Marie Pfeiffer müsse Österreich Wasser viel besser in der Landschaft halten. Jeder verbaute Bach, jede zerstörte Aue und jeder versiegelte Boden verschärft die Wasserkrise.

Letztlich ersetze technische Infrastruktur keine intakten Ökosysteme. Greenpeace wiederum sieht das Land derzeit auf schrumpfende Grundwasserreserven nicht gut vorbereitet. In Richtung Totschnigs erging seitens der Umweltschutz-NGO die Forderung, das lange angekündigte Wasserentnahmeregister für Industrie und Landwirtschaft jetzt endlich rasch umzusetzen - mehr dazu in Für den Umweltdachverband zeigen die zunehmenden Trockenperioden, dass Österreich beim Umgang mit Wasser umdenken muss.

Man fordere neben einer Reduktion der Bodenversiegelung einen stärkeren dezentralen Wasserrückhalt und den Schutz natürlicher Wasserspeicher wie Feuchtgebiete, Feuchtwiesen und naturnahe Gewässer





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