Klimawandel und Sauerstoffmangel: Die Ozeane in Not

Der Klimawandel führt zu einem dramatischen Sauerstoffmangel in den Ozeanen, was gravierende Folgen für das marine Ökosystem hat. Technische Lösungen zeigen sich als unzureichend, während die natürlichen Prozesse weiter voranschreiten.

Neben vielen anderen klimabedingten Veränderungen der Ozeane sinkt auch der Sauerstoffgehalt im Meerwasser. Durch technische Eingriffe kann man dagegen kaum etwas tun, meinen Forschende einhellig.

Von uns Binnenländern weitgehend unbemerkt verändern sich die Ozeane durch den fortschreitenden Klimawandel besonders stark. Laut dem aktuellen Bericht „State of the Global Climate“ der Weltmeteorologieorganisation WMO erreichte der Wärmegehalt der Weltmeere 2025 einen bisherigen Höchstwert. Der Meeresspiegel stieg im Vorjahr um weitere fünf Millimeter, der pH-Wert (Säuregrad) fiel weiter um 0,0017 Einheiten und die von Meereis bedeckten Flächen verkleinerten sich auf einen historischen Tiefstwert von 10,1 Mio. km².

Dazu kommt noch eine andere klimabedingte Veränderung, die nicht so offensichtlich ist: Die steigenden Temperaturen lassen den Sauerstoffgehalt im Meerwasser sinken (Deoxygenierung). Denn: Wärmeres Wasser kann weniger Gase aufnehmen, die Schichtung von wärmeren über kälteren Wassermassen wird stabiler (sodass weniger Austausch stattfindet) und abgestorbene Biomasse wird bei höheren Temperaturen schneller abgebaut (wobei Sauerstoff verbraucht wird).

Man weiß, dass der Sauerstoffgehalt im Meerwasser seit den 1950er-Jahren um zwei Prozent abgenommen hat; bis 2100 wird ein weiterer Rückgang um ein bis sieben Prozent prognostiziert. Der Sauerstoffmangel verursacht bei vielen Meeresbewohnern Stress; diese meiden solche Gebiete oder verschwinden ganz, wodurch sich die Artenverteilung verschiebt.

Kommt noch eine Überdüngung (Eutrophierung) durch Abwässer und Eintrag von Düngemitteln hinzu, können sich Algen und Cyanobakterien explosionsartig vermehren: Die Folgen sind Algenblüten und die Bildung von „Todeszonen“ (in denen höhere Lebewesen nicht überleben können). Diese breiten sich immer weiter aus, besonders betroffen sind seichte, küstennahe Gewässer wie der Golf von Mexiko, das Südchinesische Meer oder die Nord- und Ostsee.

Was kann man dagegen tun? 30 Forschende um Caroline Slomp (Radbound University, Nijmegen) diskutierten bei einem Symposium Möglichkeiten, über Düsen Luft oder Sauerstoff einzublasen bzw. oberflächliches Meerwasser in die Tiefe zu pumpen, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen und die Wasserschichten etwas zu durchmischen. Die Erfahrungen aus Praxisversuchen sind ernüchternd: Die technischen Verfahren können höchstens punktuell und kurzfristig Abhilfe schaffen.

In manchen Fällen – wenn sehr nährstoffreiche Sedimente am Meeresboden lagern – bewirkt die künstliche „Reoxygenierung“ gar nichts, weil biologische Prozesse angestoßen werden, die den eingebrachten Sauerstoff sofort wieder verbrauchen. Überdies gibt es viele Nebenwirkungen, von vermehrtem Unterwasserlärm bis hin zu erhöhtem CO₂-Ausstoß durch in ihrem Wachstum gestärkte Meereslebewesen. Das klare Fazit lautet: Maßnahmen zur Reoxygenierung können weder die notwendigen Maßnahmen zur Verringerung des Nährstoffeintrags in Küstengewässer noch die Reduzierung der Treibhausgasemissionen ersetzen





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