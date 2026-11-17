Ab Jänner 2027 steigen die Klimaticket-Preise in den meisten Bundesländern zwischen zwei und drei Prozent. Vorarlberg bleibt vorerst stabil, obwohl die Tarifreform in Frage steht.

Die Preise für das Klimaticket werden ab dem 1. Jänner 2027 in weiten Teilen Österreichs weiter ansteigen. Während das bundesweite Ticket um zwei Prozent valorisiert wird, rechnen Nutzer in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mit Erhöhungen von rund drei bis vier Prozent. Ein deutliches Gegenbeispiel bildet jedoch das Bundesland Vorarlberg. Dort bleibt das zum 1. Juni eingeführte regionale Ticket vorerst unverändert, was politische Debatten über die Praxistauglichkeit des Systems nicht beendet hat.

Preisanpassungen in Wien, NÖ und Burgenland

Das Klimaticket Wien-Station wird ab 2027 rund 483,10 Euro kosten, wenn es als Jahreskarte mit Einmalzahlung und ohne Ermäßigung gekauft wird. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wo der Preis bei 467 Euro lag. Die Wiener Linien hatten angekündigt, den Ticketpreis künftig jährlich an die Inflation anzupassen, nachdem der Fixpreis von 365 Euro seit Jahren galt.

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Auch im VOR KlimaTicket Region, das sowohl in Niederösterreich als auch im Burgenland gilt, steigen die Kosten. Der Vollpreis bei Einmalzahlung wird ab dem 1. Jänner 2027 bei 570 Euro liegen. Im Vergleich zum aktuellen Tarif von 552 Euro entspricht dies einer Verteuerung von rund 3,3 Prozent, was annähernd dem Niveau in Wien entspricht.

Detaillierte Tarife in Oberösterreich und Salzburg

In Oberösterreich werden die verschiedenen Varianten des KlimaTicket OÖ ebenfalls angepasst. Der Preis für das Ticket OÖ Gesamt steigt von 703 auf 717 Euro an. Die günstigste Variante, die die Städte Linz, Wels und Steyr ausschließt, kostet künftig 476 Euro statt der bisherigen 467 Euro. Für das KlimaTicket OÖ Regional+Linz liegt der neue Preis bei 646 Euro, während die Varianten für Wels und Steyr auf 626 Euro festgesetzt werden.

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Im Bundesland Salzburg gibt es hingegen keine Preiserhöhung für das regionale Klimaticket. Der reguläre Preis bleibt bei 399 Euro. Auch ermäßigte Tarife für junge Menschen unter 26 Jahren, Seniorinnen und Senioren sowie Personen mit Behinderung bleiben bei 299 Euro unverändert.

Politische Lage in der Steiermark und Kärnten

Die Situation in der Steiermark ist durch weitere Erhöhungen gekennzeichnet. Im Juli 2026 wurde das Klimaticket Steiermark Classic von 514 auf 532 Euro angehoben. Für das Jahr 2027 plant Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) eine Entscheidung über eine weitere Preisanpassung, die voraussichtlich im März 2027 gefällt wird.

In Graz wird die Förderung für Einwohner mit Hauptwohnsitz reduziert. Die Stadt Graz zahlt bisher einen Zuschuss, der das Ticket um 100 Euro verbilligt, dieser Betrag wird jedoch auf 60 Euro gesenkt, da die Stadt Sparmaßnahmen umsetzen muss. In Kärnten erfolgte die Anpassung bereits im Juli, wo der Preis von 430 auf 449 Euro stieg, was einer Steigerung von rund 4,4 Prozent entspricht.

Vorarlberg: Preisstabilität trotz umstrittener Reform

Vorarlberg hat die Preise im Juni 2026 bereits auf 448 Euro erhöht, was einer Steigerung von 3,3 Prozent entspricht. Durch einen Kaufrabatt von 52 Euro liegt der effektive Preis bei 396 Euro. Alternativ können Nutzer Vergünstigungen für eine Radbox, Carsharing oder die App FAIRTIQ wählen. Die Kritik an der Tarifreform bleibt jedoch hoch. SPÖ und Grüne forderten im Landtag vergeblich eine Rücknahme der Änderungen.

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Trotz der anhaltenden Diskussionen um die Praxisnähe des Systems verzeichnete der Vorarlberger Verkehrsverbund (VVV) im Jahr 2025 einen neuen Rekordwert. Mit über 92.000 verkauften Tickets lag die Zahl rund 40 Prozent höher als im Jahr 2016. Das Land und der VVV haben eine Evaluierung der Reform angekündigt, um auf die Kritik zu reagieren, bleiben aber vorerst bei ihren aktuellen Tarifen.