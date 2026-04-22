Klimakrise fordert in Europa steigende Zahl an Hitzetoten – Österreich besonders betroffen

Eine neue Studie zeigt einen alarmierenden Anstieg hitzebedingter Todesfälle in Europa, insbesondere in Südeuropa und Österreich. Die Klimakrise stellt eine wachsende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar, mit steigenden Temperaturen, längeren Pollensaisonen und einem erhöhten Risiko für tropische Krankheiten.

Die Klimakrise verschärft sich in Europa und Österreich , was sich zunehmend auf die öffentliche Gesundheit auswirkt. Eine aktuelle Studie zeigt einen besorgniserregenden Anstieg hitzebedingter Todesfälle in nahezu allen untersuchten europäischen Regionen.

Insbesondere Südeuropa ist stark betroffen, mit einem Anstieg von über 120 zusätzlichen Todesfällen pro Million Einwohner in Teilen Spaniens, Italiens, Griechenlands und Bulgariens. Im europäischen Durchschnitt sind es mittlerweile 52 Todesfälle mehr pro Million Einwohner als in den 1990er Jahren. Auch Österreich verzeichnet einen deutlichen Anstieg, wobei die östlichen Bundesländer besonders gefährdet sind. In den Bezirken Mistelbach und Baden (Wein- und Industrieviertel) sowie im Nord- und Südburgenland steigen die hitzebedingten Todesfälle um bis zu 59 pro Million Einwohner.

Wien verzeichnet ein Plus von bis zu 49 Todesfällen, während das Mittelburgenland (Bezirk Oberpullendorf) mit einem Anstieg von bis zu 69 Todesfällen pro Million Einwohner am stärksten betroffen ist. Im Westen Österreichs ist der Anstieg vergleichsweise moderat, wobei der Bezirk Imst in Tirol mit einem Zuwachs von bis zu 9 Todesfällen die geringste Zunahme aufweist. Vorarlberg und der Salzburger Pinzgau verzeichnen bis zu 19 zusätzliche Todesfälle. Steiermark, Kärnten und Oberösterreich liegen im oberen Mittelfeld mit bis zu 39 zusätzlichen Todesfällen.

Studienleiter Joacim Rocklöv betont, dass der durch fossile Brennstoffe verursachte Klimawandel eine wachsende Bedrohung für die europäische Bevölkerung darstellt. Parallel zum Anstieg der Todesfälle durch Hitze häufen sich auch extreme Hitzetage. Die Anzahl der Tage mit Gesundheitswarnungen ist seit den 1990er Jahren um beeindruckende 318 Prozent gestiegen, in Westeuropa sogar um 450 Prozent. Auch Allergiker leiden zunehmend unter den Folgen des Klimawandels, da die Pollensaison bereits ein bis zwei Wochen früher beginnt, was zu einer längeren Belastung durch Heuschnupfen führt.

Darüber hinaus steigt das Risiko für die Ausbreitung tropischer Krankheiten. Stechmücken breiten sich aufgrund der steigenden Temperaturen weiter aus und übertragen gefährliche Viren. Laut der Studie ist das Risiko für Dengue-Fieber um 297 Prozent gestiegen, und auch Krankheiten wie Malaria oder das West-Nil-Fieber könnten in Zukunft häufiger auftreten. Ein positiver Aspekt der Studie ist der steigende Anteil erneuerbarer Energien, der 2023 bei 21,5 Prozent lag.

Dennoch werden weiterhin enorme Summen in fossile Energien investiert – allein im Jahr 2023 waren es 444 Milliarden Euro an Subventionen. Die Forscher weisen auch auf Probleme im Bereich der erneuerbaren Energien hin. Ein großer Teil der erneuerbaren Energie stammt aus Biomasse, insbesondere aus Holz. Die Verbrennung von Biomasse setzt jedoch Feinstaub frei, der gesundheitsschädlich ist und zu Todesfällen führt.

Die durch Feinstaub verursachten Todesfälle sind seit dem Jahr 2000 gestiegen. Die Experten warnen eindringlich, dass ohne konsequente Maßnahmen und langfristige Finanzierung die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise weiter eskalieren werden. Sie betonen, dass die heutigen Entscheidungen darüber bestimmen werden, wie sicher Europa in Zukunft sein wird. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit eines schnellen und umfassenden Wandels hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung und einer effektiven Anpassung an die bereits unvermeidlichen Folgen des Klimawandels.

Es ist entscheidend, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen und gleichzeitig die Gesundheit der Bevölkerung durch Maßnahmen zur Reduzierung von Luftverschmutzung und zur Vorbereitung auf extreme Wetterereignisse zu schützen. Nur so kann Europa die wachsende Bedrohung durch die Klimakrise bewältigen und eine gesunde Zukunft für seine Bürgerinnen und Bürger sichern. Die Studie dient als dringender Weckruf für Politik und Gesellschaft, jetzt zu handeln und die notwendigen Veränderungen voranzutreiben





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