Die COP31 endet ohne Abschlussdokument. Kritiker wie Antonio Guterres und Germanwatch verweisen auf das Versagen der fossilen Lobby und schwache Diplomatie.

Die Weltklimakonferenz COP31 in Antalya ist am Sonntag nach rekordlangen Verhandlungen ohne ein verbindliches Abschlussdokument gescheitert. Die teilnehmenden Delegierten konnten sich nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen, was zum sofortigen Ende der diplomatischen Bemühungen führte. Besonders scharfe Kritik übten Umweltschutzorganisationen sowie hochrangige internationale Amtsträger an dem Ergebnis, da der Entwurf keine explizite Zusage zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas enthielt.

Scheitern durch mangelnde Einigung über fossile Brennstoffe

Der Hauptgrund für das Scheitern liegt in der Ablehnung des letzten Textentwurfs durch die Europäische Union und weitere Staaten. Diese lehnten das Dokument ab, weil es kein ausdrückliches Bekenntnis zur Beendigung der Nutzung fossiler Energieträger enthielt. Erdölproduzierende Länder hatten sich bei der Formulierung massiv gewehrt und keine Kompromisse eingehen wollen. In dem zehnseitigen Papier der Konferenzleitung vom frühen Morgen werden Öl, Kohle und Gas daher nicht ausdrücklich erwähnt.

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Stattdessen findet sich im Text nur ein allgemeiner Verweis auf den Beschluss, der bereits im Jahr 2023 in Dubai gefasst wurde. Darin wird festgehalten, dass sich die Welt schrittweise von diesen fossilen Energieträgern verabschieden soll. Dieser Querverweis genügte den Forderungen der EU und vieler Klimaschutzverbände jedoch nicht. Im Abschlussplenum legten die EU und weitere Staaten formellen Widerspruch gegen den übergreifenden Beschlusstext ein, um ihre Ablehnung klarzustellen.

Internationale Ächtung durch Guterres und Greenpeace

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres reagierte am Sonntag mit großer Enttäuschung auf das Verhandlungsergebnis. Er teilte die tiefe Frustration aller Beteiligten, die erwartet hatten, dass die Regierungen den Anforderungen der Klimakrise gewachsen sein würden. Guterres betonte, dass jene Akteure, die aus der Zerstörung des Planeten Profit schlagen, niemals bestimmen dürfen, wie der Kampf um dessen Rettung aussieht. Er nannte fossile Brennstoffe klar als Haupttreiber der Klimakrise.

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Greenpeace-Klimasprecherin Jasmin Duregger aus Österreich wies darauf hin, dass ohne Klimafinanzierung kein Klimaschutz umgesetzt werden könne. Statt nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, hätten die Delegierten nur rote Linien mitgebracht. Duregger erklärte, dass Millionen Menschen bereits heute durch Hitzewellen, Dürren und Fluten ihre Existenz verlieren. Auf der Strecke blieben die Opfer dieser beispiellosen Wetterextreme, während die Staaten es versäumten, ihre tiefen Gräben zu überwinden.

Germanwatch kritisiert schwache Diplomatie und Lobbyismus

Jennifer Tollmann, die Politikvorständin der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, äußerte sich ebenfalls scharf. Sie betonte, dass eine Abschlusserklärung ohne Ergebnis besser gewesen wäre als ein schlechter Text. Ein Dokument, das vor allem aus den Wünschen der fossilen Lobby zusammengesetzt sei, habe die internationale Klimadiplomatie um Jahre zurückwerfen können. Tollmann warnte vor den katastrophalen Folgen für den globalen Klimaschutz.

Germanwatch kritisierte zudem die massive Blockadehaltung der fossilen Lobby, die sich rund um arabische Staaten und Russland gruppierte. Dieses Problem sei durch eine schwache Präsidentschaft aus Australien und der Türkei noch verstärkt worden. Die diplomatische Vorbereitung und Vermittlung bei zentralen Konflikten sei unzureichend gewesen. Es wurde kaum Raum für politische Verständigung geschaffen, was den Prozess der Einigung erheblich erschwerte und blockierte.

Europäische Kritik und ausstehende Folgen für die Zukunft

Auch innerhalb Europas wurde die Rolle der Europäischen Union kritisiert. Angelika Derfler, die Klimasprecherin von Südwind, bezeichnete die Position der EU als beschämend schwach. Ernsthafte Ambitionen seien erst viel zu spät im Prozess erkennbar geworden. Südwind bekräftigte, dass die Politik die katastrophalen Folgen in Kauf nehme, während die fossile Industrie die Welt gewissermaßen in Geiselhaft halte. Angesichts der diesjährigen Hitzetoten und Ernteausfälle habe man das Minimum in Antalya nicht zustande gebracht.

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Der türkische COP31-Präsident Murat Kurum nahm die Ablehnung zur Kenntnis und bestätigte, dass kein Konsens über das Dokument bestehe. Daher wurden die Beschlüsse nicht angenommen. Darragh O'Brien, der irische Klimaminister und Inhaber des EU-Ratsvorsitzes, erklärte zuvor, die EU werde keine Abschlusserklärung unterstützen, in der fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt werden. Auch Länder wie Panama und die Marschallinseln wandten sich wegen des mangelnden Klimaschutzehrgeizes gegen den Text. Der WWF sprach von einem verheerenden Scheitern, bei dem auch die aus Brasilien stammenden Fahrpläne zum Regenwaldschutz und Fossilausstieg nicht weiterverfolgt werden konnten.