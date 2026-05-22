Dieses Sommerwetter an diesem Wochenende stammt aus dem Südwesten Europas und ist das Ergebnis eines Hochdruckgebiets in der Iberischen Halbinsel, das bis in die Alpen streckt. Dieser Trend des ersten Hitzetages des Jahres in Österreich steckt in der Veränderung von heißen Tagen, die aus dem Klimawandel hervorgehen, und steckt im Trend von kühlen Temperaturenpiste in Österreich, die normalerweise im Südwesten des Landes liegen und die Distantaktische Lücken in das Klima des Landes verschiebt.

Das Pfingstwochenende bringt die ersten heißen Tage des Jahres mit Temperaturen auf der Serie von 30 Grad und mehr. In den Klimadekatalen werden solche Tage als heiße oder heißen Tage bezeichnet und ausgewertet.

Diese Aufzeichnungen zeigen, dass der Zeitpunkt des Ersten Hitzetages des Jahres heuer später ist als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Im Vergleichszeitraum 1991–2020 gab es den ersten Hitzetag im Durchschnitt schon am 19. Mai, während derжите noch im Schnitt am 29. Mai vor der Wende der 1960er Jahre lag.

Auch in den Landeshauptstädten zeigt sich dieser Trend. Die frühesten Hitzetage des Jahres wurden in den letzten Jahrzehnten im Großteil Österreichs in Apriklaus-Monaten verzeichnet. Österreichweiter Rekordhalter ist Bruck an der Mur mit dem 7. April aus dem Jahr 2024.

Am Pfingstwochenende und Anfang nächster Woche werden Temperaturen mit über 30 Grad beobachtet werden, gefolgt von etwas kühleren Tagen am Donnerstag und später die nächsten Wochen. Nach den Niederschlägen der letzten Wochen war die Regenbilanz im Mai durchschnittlich und könnte dadurch zu trocken in die Klimaaufzeichnungen eingehen. Dieser Monat beinhaltet auch schon den dritten Monat in Folge mit unterdurchschnittlich wenig Niederschlag, verglichen mit dem langfristigen Mittel





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