Klima Biennale Wien 2024: Kunst, Aktivismus und Klimakrise erobern den Stadtraum

Die zweite Ausgabe der Klima Biennale Wien präsentiert eine Vielzahl von Kunstprojekten, die sich mit den Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Transformation auseinandersetzen. Die Ausstellung erstreckt sich über den öffentlichen Raum und bietet eine Plattform für Diskussionen und Auseinandersetzung mit dringenden ökologischen Fragen.

Vom Nordwestbahnhof in die Innenstadt: Die zweite Ausgabe der Klima Biennale Wien weitet sich auf den Karlsplatz aus und erobert den öffentlichen Raum. Die Ausstellung (No) Funny Games findet unter freiem Himmel statt und oszilliert zwischen Idylle und Dystopie. Das Festival, eine Mischung aus Kunst , Wissenschaft und Aktivismus , wurde 2024 von der Stadt Wien initiiert und vom Kunst Haus Wien als Veranstalter umgesetzt.

Das diesjährige Motto, Unspeakable Worlds, thematisiert Phänomene, die sich unserem unmittelbaren Verständnis entziehen, wie das Verschwinden ganzer Ökosysteme oder langfristige Klimaveränderungen. Festivalleiterin Sithara Pathirana sieht die vierwöchige Veranstaltungsreihe vor allem als Kommunikationsplattform: Ich betrachte die Klima Biennale als ein Werkzeug für Transformation. Sie kann keine fertige Lösung bieten, aber sie kann Aufmerksamkeit erregen, Fragen aufwerfen, Diskussionen anregen, inspirieren und vor allem die Menschen berühren. Über 50 Partnerinstitutionen beteiligen sich in diesem Jahr am Programm. Beim Klimagipfel am 13. und 14. April im Funkhaus Wien treffen sich Expertinnen und Experten, um zentrale Themen wie Wirtschafts- und Ernährungssysteme, klimasoziale Stadtentwicklung, Jugendpartizipation, Bildung und demokratische Rechte zu erörtern.\An neun Orten in der Stadt werden während der Klima Biennale Bildwelten aus den südamerikanischen Anden gezeigt. River Claure, ein Fotokünstler aus Bolivien, lässt in seinen inszenierten Bildern die indigene Bevölkerung seiner Heimat hochleben. Claure, geboren 1997, war der Klischees müde, mit denen seine Landsleute dargestellt werden, und kreiert stattdessen poetisch-allegorische Visionen. Für das Projekt A cuenta de tres, lo destruimos todo (Auf drei machen wir alles kaputt) baute Claure das antike Sonnentor von Tiwanaku nach, ein Relikt einer vor 1500 Jahren am Titicacasee ansässigen Kultur. Die nun auf Plakatwänden und Litfaßsäulen präsentierte Fotoserie zeigt, wie das Fake-Monument ins Hochland transportiert und gesprengt wird. Diese symbolische Zerstörung verweist auf Landraub, Ausbeutung und den Verlust indigenen Wissens. Auch Margot Pilz greift das Thema Klima auf: 1982 bescherte die Künstlerin Wien mit Kaorle am Karlsplatz einen Sandstrand mit Palmen. Nun kehrt das Projekt unter klimakritischen Vorzeichen zurück. Dazu passen Pia Siréns künstliche Oodi Palmtrees aus Kunststoffplanen, Alurohren und Hebebühnen.\Unter dem Titel (No) Funny Games präsentiert die Klima Biennale zehn Projekte im Stadtraum. Das Künstlerduo Zheng Mahler verwandelt eine Säule der Karlskirche, die gerade restauriert wird, in ein Mahnmal für die Covid-19-Pandemie. In einem Waggon des Riesenrads erklingt die Soundinstallation Ultrafauna, die Rufe von Fledermäusen aus der Lobau in Echtzeit digital verarbeitet und in Klänge übersetzt. In der Mall Wien Mitte eröffnet The BIG Casino, ein performatives Gesellschaftsspiel, bei dem nicht um Geld, sondern um Ressourcen wie Zugang zu Wasser, Sicherheit oder Mobilität gespielt wird. Romuald Hazoumè, ein Künstler aus Benin, machte in den 1980er-Jahren mit maskenähnlichen Skulpturen aus Plastikbehältern Furore. Hazoumè, 1962 in Porto-Novo geboren, lebt und arbeitet auch heute noch international erfolgreich dort. Gemeinsam mit museum in progress zeigt die Klima Biennale auf der Aspernbrücke Hazoumès Fahnenserie Alter Eco – Fâ. Fâ, ein jahrhundertealtes Wissenssystem und eine religiöse Praxis aus den Yoruba-sprachigen Gemeinschaften Nigerias, bildet die Grundlage eines Wahrsageprozesses. Am Ufer des Wiener Schwedenplatzes entfalten diese kraftvollen Zeichen ihre universelle Gültigkeit im Wunsch nach Rückbesinnung und Orientierung für unsere Gemeinschaft, so die Ankündigung. Im Keller des Kunst Haus Wien wächst eine grüne Botschaft: Das Künstlerpaar Ackroyd & Harvey, seit den 1990ern im Umweltschutz aktiv, hat Protestbanner aus Gras erfunden. Ein solches Banner ist nun Teil der von Sophie Haslinger kuratierten Ausstellung Seeds. Reclaiming Roots, Sowing Futures, die das Samenkorn in den Mittelpunkt stellt. Tue Greenfort, ein dänischer Künstler, bereichert die Schau mit den hierzulande meistangebauten Pflanzen. Alexandra Baumgartner erforscht in ihrer Fotoserie How like a leaf I am, wie Biodiversität und autonome Samenbanken funktionieren. Marzia Migliora hat versteinerte Bohnen und Getreidekörner aus Pompeji fotografiert und via Zeichnung zum Keimen gebracht. Jumana Mannas Film Wild Relatives verfolgt Samen vom Saatguttresor in Spitzbergen bis in den Libanon





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