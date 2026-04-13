Kletterin am Plombergstein in St. Gilgen schwer verletzt nach Absturz

Am Sonntag stürzte eine Kletterin am Plombergstein in St. Gilgen, Salzburg, ab und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine umfassende Rettungsaktion wurde eingeleitet.

Am Sonntag ereignete sich am Plombergstein in St. Gilgen , Salzburg , ein tragischer Kletterunfall. Eine Kletterin stürzte aus noch ungeklärten Gründen ab und zog sich dabei schwere Verletzung en zu. Der Vorfall löste eine umfassende Rettungsaktion aus, die von der Bergrettung und dem Team des Rettungshubschrauber s C6 durchgeführt wurde. Die genauen Umstände, die zu dem Sturz führten, werden derzeit noch ermittelt.

Die Behörden arbeiten daran, die genaue Ursache zu klären und zu rekonstruieren, was zu dem Unfall geführt hat. Dies beinhaltet die Befragung des Seilpartners sowie die Untersuchung der Ausrüstung und der Kletterroute. Die Sicherheitsvorkehrungen am Plombergstein werden ebenfalls überprüft, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren und die Sicherheit für zukünftige Kletterer zu gewährleisten. Der Unfall ereignete sich gegen Mittag, als die Kletterin zusammen mit ihrem Seilpartner eine Mehrseillängentour unternahm. Aus noch unbekannten Gründen kam es zum Absturz. Die Rettungskräfte wurden sofort alarmiert und der Rettungshubschrauber C6 startete umgehend. Die Bergung der Verletzten gestaltete sich aufgrund der exponierten Lage am Felsen als anspruchsvoll. Mithilfe einer Taubergung konnte die Kletterin sicher aus der Wand gerettet werden. Auf einem Zwischenlandeplatz erfolgte die medizinische Erstversorgung der Verunglückten durch das Team des Rettungshubschraubers, unterstützt von einem Polizisten und einem Bergretter. Anschließend wurde die Frau zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die professionelle und schnelle Reaktion der Rettungskräfte unterstreicht die Bedeutung der gut organisierten Rettungsinfrastruktur in der Region Salzburg. Die Bergrettung und die zuständigen Behörden möchten die Öffentlichkeit eindringlich darauf hinweisen, wie wichtig eine sorgfältige Vorbereitung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards beim Klettern sind. Dazu gehört die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung, das Anlegen von Helm und Gurt sowie die Kenntnis der aktuellen Wetterbedingungen und der Schwierigkeit der Route. Kletterer sollten immer in Begleitung eines erfahrenen Partners unterwegs sein und ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen. Es wird empfohlen, sich vor jeder Tour über die Risiken zu informieren und sich über alternative Routen zu informieren, falls die gewählte Route aufgrund von Wetterbedingungen oder anderen Faktoren nicht sicher erscheint. Die Redaktion von Krone Multimedia distanziert sich von Beiträgen, die gegen geltendes Recht verstoßen, der guten Sitten widersprechen oder dem Ansehen von KMM zuwiderlaufen. KMM behält sich das Recht vor, derartige Beiträge zu löschen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Die Nutzer werden gebeten, sich im Diskussionsforum respektvoll zu äußern und von Hassreden oder beleidigenden Kommentaren abzusehen





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