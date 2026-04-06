Kleinflugzeug-Landung in Oberösterreich: Pilot unverletzt, Maschine beschädigt

Ein Pilot überstand einen Zwischenfall bei der Landung seines Kleinflugzeugs auf dem Flugplatz Gmunden-Laakirchen unverletzt. Die Maschine kam von der Piste ab und kippte. Die Ursache wird ermittelt.

Zuerst schien das Glück dem Pilot en nicht hold. Ein 47-jähriger Mann erlebte bei der Landung seines Kleinflugzeugs am Flugplatz Gmunden-Laakirchen in Oberösterreich eine brenzlige Situation. Doch entgegen aller Erwartungen blieb der Pilot unversehrt und konnte den Vorfall ohne bleibende Schäden überstehen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 14:45 Uhr, als der 49-jährige Pilot aus St.

Georgen an der Gusen versuchte, sein Propeller-Kleinflugzeug auf der Piste West 26 des Flugplatzes zu landen. Der Pilot setzte das Flugzeug zunächst korrekt auf der Landebahn auf. Doch bereits nach wenigen Metern begann sich das Flugzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts zu drehen, wodurch es von der eigentlichen Landebahn abkam. Alle Gegensteuerversuche des Piloten blieben erfolglos und konnten die sich entwickelnde Situation nicht mehr abwenden.\Die dramatischen Momente setzten sich fort, als das Flugzeug über einen kleinen Hügel sprang. In der Folge touchierte die rechte Tragfläche einen weiteren Hügel, was dazu führte, dass sich das Flugzeug endgültig nach rechts eindrehte und schließlich nach vorne gekippt zum Stillstand kam. Trotz der turbulenten Landung und der anschließenden Kollision mit den Hindernissen am Boden erlitt der Pilot keinerlei Verletzungen und konnte das Flugzeug selbstständig verlassen. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Vorfalls laufen derzeit noch. Die zuständigen Behörden untersuchen alle relevanten Faktoren, um die Ursache für das unerwartete Verhalten des Flugzeugs während der Landung zu identifizieren. Dabei werden sowohl technische Aspekte des Flugzeugs als auch mögliche menschliche Faktoren berücksichtigt. Es ist von entscheidender Bedeutung, die genauen Umstände zu klären, um zukünftige Vorfälle dieser Art zu verhindern und die Sicherheit des Flugbetriebs auf dem Flugplatz Gmunden-Laakirchen zu gewährleisten. Die Untersuchungsergebnisse werden voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht.\Die Redaktion weist darauf hin, dass die in den Nutzerkommentaren geäußerten Meinungen nicht zwangsläufig die Ansichten des Betreibers oder der Redaktion von Krone Multimedia (KMM) widerspiegeln. KMM distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten in diesem Diskussionsforum und behält sich das Recht vor, Beiträge zu löschen, die gegen geltendes Recht verstoßen, gegen die guten Sitten verstoßen oder das Ansehen von KMM schädigen. Dies beinhaltet auch die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber den betreffenden Nutzern, die Verwendung von Nutzerdaten zu Zwecken der Rechtsverfolgung und die Anzeige strafrechtlich relevanter Beiträge. Die Einhaltung der Nutzungsbedingungen und der rechtlichen Rahmenbedingungen ist für die Teilnahme an der Diskussion von großer Bedeutung. KMM legt großen Wert auf eine konstruktive und respektvolle Diskussionskultur und setzt sich aktiv dafür ein, eine positive und sichere Umgebung für alle Nutzer zu gewährleisten





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