Kleinflugzeug auf Teneriffa auf Straße gestürzt

Ein Kleinflugzeug ist auf der Kanareninsel Teneriffa während eines Trainingsflugs auf eine stark befahrene Straße gestürzt. Der Pilot soll noch versucht haben, eine Notlandung einzuleiten. Die Maschine verlor jedoch offenbar rasch an Höhe und schlug auf einer viel befahrenen Straße auf.

Ein Kleinflugzeug ist auf der Kanareninsel Teneriffa während eines Trainingsflug s auf eine stark befahrene Straße gestürzt. Der Pilot soll noch versucht haben, eine Notlandung einzuleiten.

Die Maschine verlor jedoch offenbar rasch an Höhe und schlug auf einer viel befahrenen Straße auf. Dabei prallte das Flugzeug gegen einen Laternenmast sowie mehrere Palmen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Teile des Wracks über die Fahrbahn und einen angrenzenden Kreisverkehr geschleudert. Zahlreiche Touristen und Autofahrer wurden Zeugen des Unglücks.

Fotos und Videos vom Unfallort zeigen ein schwer beschädigtes Flugzeug mit abgerissenen Tragflächen und deformierter Front. Die beiden Piloten im Alter von 20 und 50 Jahren konnten das Flugzeug nach dem Absturz selbstständig verlassen. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten sie lediglich leichte Verletzungen.

Dass weder die Insassen noch Personen am Boden schwer verletzt wurden, wird von Einsatzkräften als glücklicher Umstand bewertet. Die Absturzstelle befindet sich in einem stark frequentierten Bereich nahe der Küste. Warum das Flugzeug in Schwierigkeiten geriet, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Die zuständigen spanischen Behörden untersuchen nun die technischen und flugbetrieblichen Hintergründe des Vorfalls





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