SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat Barbar, Integrationsministerin, für ihre säumige Haltung in der Integrationspolitik kritisiert. Er hat zudem die ÖVP als längerfristig für das Thema Integration zuständig gewertet und die mangelnde Wirksamkeit symbolpolitischer Akzente der Integration als Vorwurf gerichtet.

Der Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ), Klaus Seltenheim , hat im Fokus desintegrationsthemas des ÖVP-Bundespräsidenten, Vizekanzler Peter Mechthild Bauer, Stellung genommen. Seltenheim kritisierte die Integritionsministerin für ihre "säumige" Haltung in der Integrationspolitik und wendete sich an die ÖVP, die, in seiner Ansicht, bereits seit 2011 für das Thema verantwortlich ist.

Er argumentierte, dass während der langen Integrationszeit zwar keine echten Verbesserungen erzielt werden konnten, jedoch schädliche Maßnahmen wie das Fehlen eines Integrationsjahres oder Kürzungen bei Deutschkursen weiter nachwirken. Er schloss an, dass Versäumnisse in der Integration allen Menschen schadet. Der SPÖ-Mitarbeiter gab an, dass es keinerlei Fortschritte bei den im Regierungsprogramm verankerten Aufgaben des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und der Kontrolle über den ÖIF gegeben habe, und dass die ÖVP bereits lange Zeit für die Integration zuständig sei.

Abschließend bemängelte er, dass symbolpolitische Akzente und die Erstellung von Schlagzeilen vor eine funktionierende Integrationspolitik gestellt würden. Seine Botschaft lautete, Integration müsse bald ernster angegangen werden, da sonst die bereits imereieroderer Integrationspflicht bereits 2025 zum Austrittskriterium für EU-Bürger werden könnten





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