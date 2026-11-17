Die Klartel AG steht vor einer tiefen IT-Krise. 463 historische Systeme und eine gescheiterte Transformation kosten 250 Millionen Euro und belasten den Netzbetreiber schwer.

Die Klartel AG, ein großer Netzbetreiber mit 3.000 Mitarbeitenden und 4,4 Millionen Kunden, befindet sich in einer existenziellen IT-Krise. Obwohl das Funknetz als stabil gilt, blockieren komplexe Backend-Systeme die Geschäftstätigkeit. Der Fokus liegt nun auf den sogenannten Business Support Systems, die für Bestellvorgänge, Abrechnung und Kundenverwaltung zuständig sind. Diese Systeme bilden die digitale Brücke zwischen Endkunden und den physischen Funkmasten des Unternehmens.

Architektonisches Chaos durch 463 isolierte Systeme

Das Herzstück des Problems ist eine historische Ansammlung von exakt 463 individuellen IT-Systemen. Diese Struktur entstand über 24 Jahre, in denen neue Module hinzugefügt, aber kaum alte Komponenten entfernt wurden. In der IT-Abteilung arbeiten 476 interne Mitarbeiter, was nahezu einem System pro Beschäftigten entspricht. Dennoch beherrschen nur sechs Personen den Gesamtüberblick über die komplexen Abhängigkeiten. Der Rest des Teams sieht nur seine eigenen Teilbereiche und versteht die Schnittstellen untereinander nicht mehr vollständig.

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Die visuelle Darstellung dieser Realität zeigt das Ausmaß der Ineffizienz. Die Unternehmensleitung präsentierte das chaotische System in elf Bausteinen auf lizenzierten Folien, die zwar professionell gestaltet sind, aber keine Aussagekraft über die tatsächliche Funktionsweise haben. Die Dokumentation gleicht eher einer Kunst als einer technischen Architektur. Die Realität ist ein unübersichtlicher Dschungel aus veralteten Datenbanken und alten Landkarten, die seit sechs Jahren nicht mehr aktualisiert wurden. Die Schnittstellen sind so zahlreich und undurchsichtig, dass sie praktisch unmanagebar erscheinen.

250-Millionen-Euro-Projekt und Beraterkosten belasten Budget

Um aus diesem Dilemma auszubrechen, entschied der CEO den kompletten Austausch der IT-Infrastruktur. Das Projekt zielt auf eine Greenfield-Lösung ab, bei der ein neuer Software-Stack, ein einheitliches Datenmodell und eine einzige Wahrheit für alle Daten geschaffen werden sollen. Die Planung sieht Investitionen von 250 Millionen Euro über einen Zeitraum von vier Jahren vor. Als langfristiger Vorteil wurden jährliche Einsparungen in Höhe von 45 Millionen Euro prognostiziert, um das Projekt wirtschaftlich zu rechtfertigen.

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Die Steuerung dieses massiven Programms wurde an das Beratungsunternehmen Danforth & Spiess übergeben. Zwölf Berater in hochwertiger Kleidung haben sich ein eigenes Stockwerk als Transformation Office reserviert. Sie konzentrieren sich nicht auf die Programmierung, sondern auf die Erstellung von Fortschrittsberichten, Abhängigkeitsmatrizen und Status-Überwachungen. Die Kosten für diese externe Steuerung belaufen sich auf elf Prozent des gesamten Programmbudgets, was laut Einkaufsbenchmark als marktüblich eingestuft wird. Der Einkauf verhandelte hart und senkte die Tagessätze der externen Partner um 28 Prozent in drei Runden.

Auslagerung an Offshore-Partner und fehlende Expertise

Die eigentliche Umsetzung wurde an zwei Offshore-Lieferanten vergeben, die im Unternehmen als Partner A und Partner B firmieren, aber von den Mitarbeitern als die Grünen und die Blauen nach ihren Lanyards genannt werden. Die Arbeitsaufteilung wurde strikt entlang der undefinierten Schnittstellen vorgenommen, was zu klaren Verantwortungsstrukturen führt. Bei Fehlern entsteht jedoch ein Dilemma, da keine klare Ownership besteht. Zur Lösung dieses Problems wurde ein Integration Board eingerichtet, das sich zweimal wöchentlich trifft und 40 Teilnehmer sowie eine detaillierte Taskliste umfasst.

Kritiker bemängeln, dass die durch den Druck der Kostensenkung erzielten niedrigen Tagessätze keine erfahrenen Spezialisten anziehen können. Stattdessen arbeiten dort umgeschulte Fachkräfte, die theoretisch qualifiziert sind, aber keine Praxiserfahrung mit Produktionsproblemen haben. Diese Teams werden nach 18 Monaten abgezogen und auf andere Projekte verteilt. Die internen Mitarbeiter der Klartel AG sehen sich selbst als Fahrschule, die das externe Team anleiten muss, da die eigentliche Know-how-Transfer-Lücke zu groß ist.

Einführung von SAFe und Risiken in der Migration

Vor der ersten Code-Zeile wurde die agile Methode SAFe (Scaled Agile Framework) konzernweit eingeführt. Das erste PI Planning fand in einer Messehalle mit 420 Teilnehmern statt. Sechs Trains und 3.000 Post-its sollten die Planung strukturieren. Ein Abhängigkeitsboard mit 600 roten Fäden visualisierte die komplexen Verknüpfungen. Lindtner, früherer Leiter des Testmanagements, wurde als Release Train Engineer zertifiziert, obwohl ihm die notwendige Erfahrung für kritische Migrationsaufgaben fehlte. Niemand im Raum hatte zuvor jemals ein Billing-System migriert, was das Risiko für das gesamte 250-Millionen-Euro-Projekt weiter erhöht.