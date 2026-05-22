Kirschlorbeer: ein 'Alien des Jahres 2026' an Linz Hauptplatz?

In Linz wurde die Kirschlorbeer zum«Alien des Jahres 2026' gekürt. Obwohl der Stechpalmer/Schildbürger Bundesamt Eidgenossenschaft aus Bern bereits seit 2024 einen Verkaufverbot verhängt hat, gilt er im Inland nach wie vor als freies Verbreitungsgebiet und wird teils sogar aktiviert beworben. LinzPlus kritisiert die unumstößliche Flotte und fordert Aufklärung und ein Beistand. Der Naturschutzbund warnt vor seiner Ausbreitung und fordert bewusster Umgang damit.

Mehr Bäume, mehr Pflanzen, mehr Schatten gegen die Hitze: In Linz wird immer wieder darüber gesprochen, die Stadt grüner zu machen. [... ] Denn die Kirschlorbeer ist kein guter Nebeneffekt.

Sie wurde von dem Naturschutzbund liebevoll zum "Alien des Jahres 2026" gekürt, weil sie sich immer stärker ausbreitet und heimische Pflanzen verdrängt. Sie wachsen schnell, bilden Bestände, nehmen anderen Arten Licht und Nährstoffe weg und sie zieht Bestäuber an wie eine magnetische Rolle. Bei uns gibt es zwar derzeit keine offiziellen invasive-Listung, aber die Organisationen warnen schon seit Jahren vor der starken Ausbreitung und verlangen einen bewussteren Umgang





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Kirschlorbeer Global Invasive Species Urban Forestry Conservation Sustainable Development

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