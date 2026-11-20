Die Wienerin Kiri Rakete veröffentlicht das Album Kiri Wonderland. Im Interview erklärt sie, wie sie Kinderlieder schreibt und warum sie bestimmte Reime meidet.

Die Wiener Künstlerin Kiri Rakete, bürgerlich Kerstin Ragette, hat ihr neues Weihnachtsalbum mit dem Titel " Kiri Wonderland" veröffentlicht. Die 36-jährige Musikerin ist bekannt für ihre Arbeit im Bereich der Kindermusik, wobei ihr Publikum vorwiegend aus jungen Menschen unter zehn Jahren besteht. Neben der Veröffentlichung des Albums kündigte sie zwei Auftritte im Studio Molière an, wobei für einen zusätzlichen Termin noch Karten verfügbar sind.

Neues Album und Live-Auftritte in Wien

Das neue Werk "Kiri Wonderland" stellt einen weiteren Beitrag in der diskreten aber beständigen Karriere der Wienerin dar. Kiri Rakete tritt seit zehn Jahren regelmäßig mit eigenen Kinderliedern auf, wobei sie im bürgerlichen Leben als Pädagogin und Mutter tätig ist. Ihre Texte zeichnen sich durch einen typischen Wiener Schmäh aus, ohne dabei über die Stränge zu schlagen. Die Auftritte im Studio Molière sollen die Verbindung zum jungen Publikum und seinen Erwachsenen-Begleitpersonen stärken, die bei ihren Shows nicht leiden müssen.

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Kreative Prozesse und Arbeitsweise der Künstlerin

Rakete beschreibt ihre kreative Umgebung als weniger formal und mehr von spontanen Inspirationen geprägt. Sie gibt an, keine festgelegten Orte für die kreativen Prozesse zu besitzen. Stattdessen entstehen die Ideen an unterschiedlichsten Stellen, sei es bei einem Konzertbesuch, auf dem Fahrrad oder beim Zubinden der Schuhe eines Kindes. Nur wenn Deadlines drohen, sitzt sie bewusst an den Instrumenten, um Musik zu machen. Ihr Lebensmittelpunkt ist dabei eher unkonventionell gestaltet.

Herkunft des Künstlernamens und musikalische Wurzeln

Der Künstlername Kiri Rakete ist eine Anpassung an ihren bürgerlichen Namen Ragette, nicht jedoch eine Anspielung auf Weltraumthemen. Erst später bemerkte sie die Ironie, dass sie unter diesem Namen keine Lieder über das Weltall singt. Dies führte sie zum Thema Schwerkraft und dem Verhalten von Kindern, bei denen Gegenstände häufig zu Boden fallen. Musikalisch wuchs sie in einem sehr musikalischen Haushalt auf, geprägt von Ö1 und Kirchenmusik, während ihr Vater evangelikaler Pfarrer ist. Klavierunterricht nach Lehrplan durchlief sie mit gemischten Gefühlen.

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Entwicklung zur professionellen Kinderliedermacherin

Ihr eigentlicher Einstieg in die Praxis des Songwritens geschah mit elf Jahren, als eine Freundin ihr die ersten Gitarrengriffe beibrachte. Begeistert von Bands wie den Toten Hosen und den Ärzten lernte sie alle Akkorde und begann, eigene Lieder zu schreiben. Nach der Schule ging sie als Au-pair nach Paris, wo ihre Texte damals noch von Weltschmerz geprägt waren. Zurück in Wien scheiterte sie an der Aufnahmeprüfung für ein Musikstudium, begann stattdessen Musikwissenschaft und merkte schnell, dass sie die Praxis suchte.

Der Weg zu ersten Alben und Zusammenarbeit mit WienXtra

Während ihres Studiums arbeitete sie drei Tage wöchentlich in einer Kindergruppe im 18. Bezirk. Da sie keine passenden Lieder zu Themen wie Recycling oder Hundertwasser fand, schrieb sie selbst welche. Ein Plakat der Organisation WienXtra mit stärkenden Sprüchen inspirierte sie zu einem weiteren Lied. Sie holte die Erlaubnis ein, diese Sprüche zu verwenden, und schickte die fertige CD an die Organisation. Dies führte zu einer Anfrage für einen Auftritt im Rathaus, ein großer Schritt in ihrer Karriere. Ihre erste CD konnte sie schließlich durch die Betreuung eines Nachhilfekindes finanzieren.