Kinomacher und Filmverleiher: Manchmal verstehe ich sie nicht

Einige Filme laufen nicht einmal in Österreich. Ein Beispiel dafür ist der Film von Sergei Loznitsa, der im Februar/März im Metro Kinokulturhaus und im Leokino in Innsbruck lief - und sonst nicht und nirgends mehr in Österreich. Definitiv 'ein Film des Jahres', aber das beeindruckt offenbar niemanden.

Manchmal verstehe ich unsere Kinomacher und Filmverleiher nicht. Obwohl immer mehr Filme in die Kinos kommen, rangieren wichtige Arbeiten oft unter 'ferner liefen' oder starten gleich überhaupt nicht.

Das geht mittlerweile soweit, dass ein befreundeter Filmemacher unlängst meinte, wir sollten einen Filmverleih gründen - obwohl es numerisch auch davon schon mehr als genug gibt. Viele Filme laufen nicht einmal in Österreich. Ein Beispiel dafür ist der Film von Sergei Loznitsa, der im Februar/März im Metro Kinokulturhaus und im Leokino in Innsbruck lief - und sonst nicht und nirgends mehr in Österreich. Definitiv 'ein Film des Jahres', aber das beeindruckt offenbar niemanden.

Ein weiteres Beispiel ist die neue Arbeit des österreichischen Kameramanns und Dokumentarfilmers Joerg Burger: ein präziser, sehr dichter, ansprechender Filmessay über die Zeit. Für mich, seit 20 Jahren mit dem Künstler bekannt, ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie Burger mit seinem Faible für Mathematik sich in schwierigste naturwissenschaftliche und philosophische Themen reinfuchst - und dass er als Filmemacher absoluter Solist ist, der zugleich für Regie, Buch, Kamera, Schnitt und Produktion verantwortlich zeichnet.

Bisher hat kein Verleih den Film aufgegriffen. Von einem regulären Kinostart rede ich gar nicht, aber dass kein einziger Veranstalter auch nur auf die Idee kommt, den Film jetzt als poetisches Gegenstück - oder sachdienliche Ergänzung - zu der diese Woche anlaufenden DokuApropos: Eine Vorschau der Filmredaktion auf zehn Kinostarts dieses Sommers, die Sie nicht versäumen sollten, finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Falter.

Sofern Sie noch kein anderes Newsletterthema von uns abonniert haben, erhalten Sie nun einen Link an Ihre E-Mail Adresse, um Ihre Anmeldung zu bestätigen. Wir nutzen Ihre E-Mailadresse auch, um Sie im Rahmen unserer Kundenbeziehung über eigene Produkte (Bücher, DVDs & Blu-Rays, CDs, FALTER-Fanartikel, FALTER-Abos und Sonderpublikationen) zu informieren. Dies nehmen wir, gestützt auf unser berechtigtes Interesse Werbung (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) zu betreiben, vor. Sie können der Zusendung jederzeit widersprechen.

Ein Link zur Ausübung des Widerspruchs ist in allen E-Mails, die wir automatisiert versenden, enthalten





falter_at / 🏆 10. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kinomacher Filmverleiher Sergei Loznitsa Joerg Burger Filmessay Mathematik Philosophie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Historischer WM-Auftakt: Österreich besiegt JordanienÖsterreich gewinnt sein erstes WM-Spiel gegen eine Mannschaft aus Asien mit einem 3:1-Sieg gegen Jordanien. Dies ist ein wichtiger Erfolg für die österreichische Fußballnationalmannschaft.

Read more »

So schnell traf Österreich seit 48 Jahren nicht13 seiner letzten 14 WM-Tore hatte Österreich erst nach der Pause erzielt, diesmal ging es ungewöhnlich früh los. Für ein rascheres rot-weiß-rotes ...

Read more »

Österreich profitiert von WM-EigentorDas ÖFB-Team profitiert von einem Eigentor Jordaniens in der WM in Katar. Österreich führt nun mit 2:1.

Read more »

'Ende nicht in Sicht' – Hitze grillt ganz ÖsterreichHitzewelle in Österreich: Temperaturen über 30 Grad, lokale Unwettergefahr durch Hitzegewitter, kein baldiges Ende in Sicht. Aktuelle Prognose.

Read more »