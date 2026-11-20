SOS-Kinderdorf, MOMO und das Netzwerk Kinderrechte Österreich fordern am 20. November verbindliche Kinderrechte, mehr Mitsprache und Schutz vor Benachteiligung.

Am Freitag, dem 20. November, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, stellen drei namhafte österreichische Organisationen die ungleichen Lebensrealitäten von Kindern in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. SOS-Kinderdorf, das Wien er MOMO Kinderpalliativzentrum und das Netzwerk Kinderrechte Österreich machen gemeinsam auf systemische Mängel aufmerksam, die das Recht auf Selbstbestimmung und Schutz für vulnerable junge Menschen derzeit einschränken. Ihre zentrale Botschaft lautet, dass Kinder nicht nur passiv vor Gefahren bewahrt, sondern aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen werden müssen, die ihr Leben direkt betreffen.

Reformbedarf in der Kinder- und Jugendhilfe

SOS-Kinderdorf identifiziert die Kinder- und Jugendhilfe als den Bereich mit dem dringendsten Handlungsbedarf in Österreich. Viele junge Menschen, die nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen dürfen, tragen bereits schwere Traumata durch erlebte Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung in sich. Für diese Gruppe sind verlässliche Bezugspersonen, professionelle Betreuung und ein hohes Maß an Sicherheit unverzichtbar, um überhaupt Handlungsfähigkeit entwickeln zu können. Die Organisation fordert die Politik auf, die Kinderrechte als verbindlichen gesetzlichen Maßstab für alle politischen Entscheidungen und strukturellen Rahmenbedingungen in diesem Sektor zu verankern. Als rechtliche Grundlage dienen dabei die österreichische Verfassung sowie die UN-Kinderrechtskonvention. Innerhalb der eigenen Strukturen will SOS-Kinderdorf im Zuge laufender Reformen den Kinderschutz, die aktive Beteiligung der Kinder und den Aufbau ihres Selbstbewusstseins weiter stärken.

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Non-verbale Signale im MOMO Kinderpalliativzentrum

Wie praktische Mitbestimmung selbst unter extremen gesundheitlichen Einschränkungen gelingen kann, demonstriert das MOMO Kinderpalliativzentrum in Wien. Dieses Zentrum begleitet Kinder und Familien, die von lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen sind, und legt dabei besonderen Fokus auf die Unterstützung im Tageshospiz MOMO ZeitRaum. Neben der notwendigen medizinischen Versorgung steht dort die Ermöglichung von Selbstbestimmung im Alltag im Vordergrund. Die Kinder sollen selbst entscheiden können, ob sie spielen, Musik hören oder sich ausruhen möchten. Da nicht alle Patienten ihre Wünsche verbal äußern können, sind Fachkräfte geschult, nicht-verbale Signale wie Blicke, Gesten oder kleinste Bewegungen zu interpretieren. Ein Lächeln während der Musiktherapie kann beispielsweise ein klares Signal sein, dass ein Kind ein bestimmtes Lied weiter hören möchte. Der Kinderschutz beginnt für MOMO genau dort: bei der Ernstnahme dieser Signale und der strengen Achtung persönlicher Grenzen. Für dieses konsequente Kinderschutzkonzept wurde das Zentrum kürzlich mit einem offiziellen Gütesiegel ausgezeichnet.

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Soziale Ungleichheit und politischer Appell

Das Netzwerk Kinderrechte Österreich richtet seinen Appell primär an die politische Ebene, da Kinder und Jugendliche von nahezu allen politischen Maßnahmen betroffen sind, jedoch selten eine echte Mitsprache besitzen. Der Vorstand der Organisation betont, dass Kinderrechte keine optionalen Zusätze, sondern rechtliche Verpflichtungen sind, da jede heutige politische Entscheidung auch das Leben von Kindern beeinflusst. Besonders kritisch bewertet das Netzwerk die weiterhin bestehenden Ungleichheiten bei den Chancen, die Kindern in Österreich geboten werden. Der Bildungserfolg und die Zukunftsperspektiven sind nach wie vor stark vom Einkommen der Eltern abhängig. Zudem befürchtet das Netzwerk, dass die geplanten Änderungen an der Sozialhilfe finanzielle Benachteiligungen für betroffene Familien noch verstärken könnten. Gefordert werden daher eine gerechtere Verteilung von Chancen, mehr demokratische Mitsprache für junge Menschen sowie eine unabhängige Instanz, die die Einhaltung der Kinderrechte kontrolliert.

Rechtliche Verankerung vs. gelebte Praxis

Trotz wichtiger rechtlicher Fortschritte klafft in der Praxis nach wie vor eine große Lücke zwischen dem theoretischen Anspruch und der alltäglichen Realität. Die UN-Kinderrechtskonvention wurde bereits im Jahr 1989 verabschiedet, und seit 2011 sind zentrale Kinderrechte auch im österreichischen Verfassungsrecht verankert. Dennoch zeigen die Erfahrungen der drei Organisationen, dass Gesetze allein nicht ausreichen. Die Botschaft zum Tag der Kinderrechte am 20. November ist daher eindeutig: Die Meinung von Kindern muss in allen Lebensbereichen - sei es im Krankenhaus, in Betreuungseinrichtungen, in der Schule oder in der Politik - ernst genommen und gewichtet werden. Ihre Rechte dürfen nicht davon abhängen, welche finanziellen Mittel gerade zur Verfügung stehen, sondern müssen als universelles Gut für alle Kinder garantiert werden.