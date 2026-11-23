Das Kinder- und Jugendparlament im SOS-Kinderdorf Altmünster ermöglicht Kindern aus Altmünster Mitbestimmung. Erfahren Sie, wie Regeln und Freizeit gestaltet werden.

Die Sommerabende im SOS-Kinderdorf Altmünster dauern in diesem Jahr länger an als in den Vorjahren. Die jungen Bewohner haben erfolgreich ausgehandelt, dass sie eine halbe Stunde länger draußen spielen dürfen, sei es am Spielplatz oder beim Fußball. Dieser Erfolg entstand nicht durch laute Forderungen, sondern durch strukturierte Beteiligung und geschickte Argumentation.

Strukturierte Partizipation im Kinderdorf

Verantwortlich für diese Mitbestimmungsstrukturen sind Carina Schögl und Hannes Schwarzgruber. Beide fungieren als Beteiligungsbeauftragte im SOS-Kinderdorf Altmünster. Ihre Aufgabe besteht darin, die Wünsche der Bewohner wahrzunehmen und über die realistische Umsetzbarkeit zu diskutieren. Der Prozess beginnt bereits in kleinen Gruppen, den sogenannten Kinderrunden oder Kinderteams. Dort werden erste Themen gesammelt, die später in das Kinder- und Jugendparlament einfließen.

Also read Brand in Pizzeria – Bewohner müssen Häuser verlassen

Das Kinder- und Jugendparlament tritt viermal im Jahr zusammen. Aus jedem einzelnen Haus im Kinderdorf wird ein Vertreter oder eine Vertreterin delegiert. Die Altersspanne dieser Vertreter liegt zwischen acht und siebzehn Jahren. Vor der Delegation ist stets eine Wahl notwendig. Die gewählten Vertreter nehmen die gesammelten Themen aus ihren Häusern mit in das Parlament und sind auch dafür verantwortlich, die Ergebnisse dort zu diskutieren. Anschließend behandeln sie die Ergebnisse wieder in ihren jeweiligen Wohnhäusern nach.

Gerechtigkeitssinn und klare Rederegeln

Ein zentrales Thema in diesen Debatten ist die Mitgestaltung der Freizeitangebote. Der ausgeprägte Gerechtigkeitssinn der Kinder ist dabei deutlich spürbar. Nach der Eröffnung des Pumptracks, der auch von der breiten Öffentlichkeit genutzt wird, kam es zu intensiven Diskussionen. Die Kinder fordern konsequent, dass sich alle Nutzer an die Regeln halten und für alle die gleichen Bedingungen gelten. Diese Forderung nach Fairness prägt die Debatten im Parlament maßgeblich.

Advertisement

Die Struktur des Parlaments legt besonderen Wert auf Chancengleichheit bei der Meinungsäußerung. Jeder Teilnehmer muss einzeln sprechen, hat aber das garantierte Recht, seine Stimme zu erheben. Hannes Schwarzgruber betont, dass diese Struktur die Kinder darin schult, ihre Meinung adäquat auszudrücken. Gleichzeitig fördert es das Gefühl, gehört zu werden, und gibt den Kindern das Verarbeitungsmodell, dass sie konkrete Ergebnisse bewirken können.

Konkrete Ergebnisse und politische Einbindung

Die Auswirkungen dieser Mitbestimmung sind bereits in der Infrastruktur des SOS-Kinderdorfs sichtbar. Die Existenz eines eigenen Besuchshauses geht direkt auf die Wünsche der Kinder zurück. Vorher fanden Gespräche mit Eltern oder Verwandten in generellen Seminar- oder Besprechungsräumen statt. Auch bei der gesamten Neugestaltung des Kinderdorfs haben die Kinder vor der Errichtung neuer Strukturen einen wesentlichen Einfluss genommen.

Nicht alle Wünsche lassen sich jedoch sofort erfüllen. Altmünsters Bürgermeister Martin Pelzer (VP) hat bereits am Kinderparlament teilgenommen. Ein langjähriger Wunsch der Kinder nach einem neuen Fußballplatz lässt sich derzeit nicht einfach umsetzen. Hannes Schwarzgruber erklärt, dass solche Fälle als Lernprozesse dienen. Die Kinder erfahren, dass gute Ideen nicht immer sofort realisiert werden können, was sie auf reale Herausforderungen vorbereitet.

Austausch und Blick in die nächste Sitzung

Die Beteiligung erstreckt sich über die Grenzen des Kinderdorfs hinaus. Durch das Programm Moverz der Kinder- und Jugendhilfe findet ein Austausch mit anderen Einrichtungen statt. Dies erweitert den Horizont der jungen Bewohner über den eigenen Wirkungskreis hinaus. Der nächste Schritt in der Partizipation steht bereits fest.

Advertisement

Im Dezember wird das nächste Kinderparlament stattfinden. Die Themen werden sich in diesem Treffen voraussichtlich weniger kontrovers gestalten. Der Fokus der kommenden Sitzung liegt auf der Wahl des Themas für den kommenden Fasching im SOS-Kinderdorf Altmünster. Dieser terminierte Austausch sorgt für Kontinuität und sorgt dafür, dass die Struktur der Mitbestimmung im Jahr fortbesteht.