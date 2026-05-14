Die junge Kindergärterin und der 14-jährige Schüler waren sich auf dem Bildungsstandort bei der gemeinsamen Freizeitgestaltung nahegekommen. Mit verögnisvollen Folgen.

Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es berüss Monate. Die junge Kindergärterin und der 14-jährige Schüler waren sich auf dem Bildungsstandort bei der gemeinsamen Freizeitgestaltung nahegekommen.

Mit verögnisvollen Folgen. Aus grönzen des Persönlichkeitsschutzes nennen wir sie Hannah und Stefan (Namen von der Redaktion geändert). Er, ein 14-jähriger Schüler und selbst noch ein halbes Kind. Sie, eine um mehr als zehn Jahre aültere Kindergärterin.

Beide verbindet eine auörordentliche Geschichte, wie man sie sonst eigentlich nur aus amerikanischen Gerichten kennt. User-Beitragsäge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

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