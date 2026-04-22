Kinderfreier Samstag in Hessen: Therme führt Ruhetag für Erwachsene ein

Die Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim führt einen 'Relax Saturday' ein, an dem nur Erwachsene Zutritt haben. Die Maßnahme soll mehr Ruhe für Erholungssuchende schaffen, stößt aber auch auf Kritik.

Die Sprudelhof- Therme in Bad Nauheim , Hessen , hat eine neue Regelung eingeführt, die für Diskussionen sorgt: Jeden Samstag gilt ab sofort ein kinderfreier Tag, der als ' Relax Saturday ' beworben wird.

Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf den zunehmenden Wunsch vieler Gäste nach mehr Ruhe und Entspannung, insbesondere während der Wochenenden. Die Geschäftsleitung der Therme betont, dass zahlreiche Besucher sich nach einer Umgebung sehnten, in der sie dem Trubel entfliehen und ungestört ihre Freizeit genießen können. Der 'Relax Saturday' soll genau diesen Bedürfnissen gerecht werden und eine klare Trennung zwischen den Erwartungen von Erholungssuchenden und dem natürlichen Verhalten von Kindern schaffen.

Betriebsleiter Jens Bonnard erklärt, dass es in der Vergangenheit ein gewisses Spannungsfeld zwischen diesen beiden Gruppen gegeben habe, und dass die neue Regelung eine Lösung für dieses Problem darstellt. Er räumt ein, dass die 'Fröhlichkeit und Lebendigkeit' von Kindern ein wichtiger Bestandteil des Thermenangebots ist, jedoch soll durch den kinderfreien Samstag auch die Möglichkeit geschaffen werden, eine ruhigere Atmosphäre für Gäste zu gewährleisten, die dies bevorzugen.

Die Entscheidung wurde nicht ohne Überlegungen getroffen und soll sowohl den Bedürfnissen der Familien als auch denen derjenigen gerecht werden, die eine entspannte Auszeit suchen. Die Reaktionen auf den 'Relax Saturday' sind gemischt. Während einige Gäste die neue Regelung begrüßen und als längst überfällig empfinden, sehen andere darin eine Einschränkung der Familienfreundlichkeit. Eine ältere Stammkundin der Therme äußerte ihre Freude über die Entscheidung und berichtete von negativen Erfahrungen mit herumrennenden und springenden Kindern, die ihre Entspannung beeinträchtigt haben.

Auch ein Vater zeigte Verständnis für die Maßnahme, da er der Meinung ist, dass seine Kinder in der Therme ohne Rutschen und andere kinderorientierte Attraktionen schnell gelangweilt wären. Er argumentierte, dass ein kinderfreier Tag für seine Familie keine Einschränkung darstellt, da sie die Therme ohnehin hauptsächlich an anderen Tagen besuchen.

Auf der anderen Seite steht die Kritik eines Paares, das darauf hinweist, dass Familien am Wochenende oft nur wenig gemeinsame Freizeit haben und die Therme für sie eine beliebte Möglichkeit der Entspannung darstellt. Ein weiterer Gast äußerte sogar die Ansicht, dass Kinderlärm für ihn 'Musik in den Ohren' sei und er die lebendige Atmosphäre in der Therme schätze. Diese unterschiedlichen Meinungen zeigen, dass die Einführung des 'Relax Saturday' ein sensibles Thema ist, das verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden müssen.

Die Therme versucht, einen Kompromiss zu finden, der sowohl den Bedürfnissen der Familien als auch denen der Erholungssuchenden gerecht wird. Die Sprudelhof-Therme betont jedoch, dass Familien weiterhin willkommen sind und die Therme an allen anderen Tagen für Gäste jeden Alters geöffnet bleibt. Die Geschäftsleitung möchte klarstellen, dass die Einführung des 'Relax Saturday' keine Abkehr von der Familienfreundlichkeit bedeutet, sondern lediglich eine Ergänzung des Angebots darstellt.

Ziel ist es, eine größere Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden. Durch die klare Trennung zwischen einem Tag für Erwachsene und den übrigen Tagen, an denen Familien willkommen sind, soll sichergestellt werden, dass sowohl die Ruhebedürfnisse der einen als auch die Bedürfnisse nach Spaß und Unterhaltung der anderen erfüllt werden.

Die Therme hofft, dass die neue Regelung zu einer höheren Zufriedenheit der Gäste führt und die Attraktivität der Sprudelhof-Therme als beliebtes Ausflugsziel für alle Altersgruppen weiter steigert. Es wird erwartet, dass die Einführung des 'Relax Saturday' zu einer besseren Auslastung der Therme an den übrigen Tagen führt, da Familien ihre Besuche möglicherweise auf diese Tage verlegen werden.

Die Therme wird die Entwicklung der Besucherzahlen und die Reaktionen der Gäste genau beobachten, um gegebenenfalls weitere Anpassungen vorzunehmen und das Angebot optimal auf die Bedürfnisse der Besucher abzustimmen. Die Therme ist bestrebt, ein attraktives und vielfältiges Angebot für alle Gäste zu bieten und gleichzeitig eine angenehme und entspannte Atmosphäre zu gewährleisten





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