Die Klinik Donaustadt in Wien ist führend bei roboterunterstützten OPs für Kinder wie Enea und ihre Ärzte. Enea, ein zehnjähriges Mädchen, leidet an einer Harnleiterabgangsenge, die beide Nieren betrifft. Sie muss zweimal operiert werden. Die Eltern bringen sie in die Kinderambulanz der Klinik Donaustadt, wo nach einigen Untersuchungen klar wird, dass Enea an der Harnleiterabfangsenge leidet. Die Klinik Donaustadt ist führend bei roboterunterstützten OPs für Kinder und erleichtert damit die Behandlung von Enea und anderen Kindern.

Die Kinderchirurgie der Klinik Donaustadt in Wien ist führend bei roboterunterstützten OPs für Kinder wie Enea und ihre Ärzte. Enea, ein zehnjähriges Mädchen, leidet an einer Harnleiterabgangsenge , die beide Nieren betrifft.

Sie muss zweimal operiert werden. Die Eltern bringen sie in die Kinderambulanz der Klinik Donaustadt, wo nach einigen Untersuchungen klar wird, dass Enea an der Harnleiterabfangsenge leidet. Die Klinik Donaustadt ist führend bei roboterunterstützten OPs für Kinder und erleichtert damit die Behandlung von Enea und anderen Kindern





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