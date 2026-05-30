Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Kinderchirurgie der Klinik Donaustadt in Wien führt bei roboterunterstützten OPs für Kinder

Medizin News

Kinderchirurgie der Klinik Donaustadt in Wien führt bei roboterunterstützten OPs für Kinder
KinderchirurgieKlinik DonaustadtRobertunterstützte Ops
📆30/05/2026 17:18:00
📰krone_at
17 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 53%

Die Klinik Donaustadt in Wien ist führend bei roboterunterstützten OPs für Kinder wie Enea und ihre Ärzte. Enea, ein zehnjähriges Mädchen, leidet an einer Harnleiterabgangsenge, die beide Nieren betrifft. Sie muss zweimal operiert werden. Die Eltern bringen sie in die Kinderambulanz der Klinik Donaustadt, wo nach einigen Untersuchungen klar wird, dass Enea an der Harnleiterabfangsenge leidet. Die Klinik Donaustadt ist führend bei roboterunterstützten OPs für Kinder und erleichtert damit die Behandlung von Enea und anderen Kindern.

Die Kinderchirurgie der Klinik Donaustadt in Wien ist führend bei roboterunterstützten OPs für Kinder wie Enea und ihre Ärzte. Enea, ein zehnjähriges Mädchen, leidet an einer Harnleiterabgangsenge , die beide Nieren betrifft.

Sie muss zweimal operiert werden. Die Eltern bringen sie in die Kinderambulanz der Klinik Donaustadt, wo nach einigen Untersuchungen klar wird, dass Enea an der Harnleiterabfangsenge leidet. Die Klinik Donaustadt ist führend bei roboterunterstützten OPs für Kinder und erleichtert damit die Behandlung von Enea und anderen Kindern

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

krone_at /  🏆 12. in AT

Kinderchirurgie Klinik Donaustadt Robertunterstützte Ops Harnleiterabgangsenge Kinderambulanz

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schock! Udo Lindenberg (80) in Klinik eingeliefert!Schock! Udo Lindenberg (80) in Klinik eingeliefert!Gro&szlig;e Sorge um eine der gr&ouml;&szlig;ten Ikonen der deutschsprachigen Musikgeschichte: Nur kurze Zeit nach den Feierlichkeiten zu seinem 80. Geburtstag musste Rock-Legende Udo Lindenberg ins Krankenhaus eingeliefert werden.&nbsp;
Read more »

Einzigartige Migrationsambulanz in der Klinik OttakringEinzigartige Migrationsambulanz in der Klinik OttakringDie Kinderärztinnen Yasmin Heimach-Weber und Maria Rothensteiner bieten in der Klinik Ottakring ein einzigartiges Angebot für Kinder mit Migrationshintergrund an. Die Migrationsambulanz ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die nach langer Flucht oft enorme körperliche und psychische Leiden aufweisen.
Read more »

16-Jähriger überfällt WC-Kraft und verliert Finger16-Jähriger überfällt WC-Kraft und verliert FingerBrutaler Vorfall am Donnerstagabend beim beliebten Copa Beach in der Wiener Donaustadt: Ein 16-jähriger Syrer soll dort gegen 21.15 Uhr eine ...
Read more »

Königin Margrethe (86) darf aus Klinik nach HauseKönigin Margrethe (86) darf aus Klinik nach HauseMargrethe II. nach Klinikaufenthalt wieder zu Hause: Dänische Altkönigin erholt sich nach Hüftverletzung und Herzproblemen, weitere Schonung nötig
Read more »



Render Time: 2026-05-30 20:46:51