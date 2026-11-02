Kimi Antonelli wird jüngster Formel-1-Weltmeister

Kimi Antonelli krönt seine Karriere zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Bei der Feier in Mexiko sorgt seine Schwester Maggie mit traditioneller Schminke für einen herzlichen Moment.

Kimi Antonelli hat bei der Formel-1 -Party in Mexiko Geschichte geschrieben, indem er sich mit nur 20 Jahren zum jüngsten Weltmeister der Rennsport-Historie krönte. Sein dritter Platz im Rennen reichte aus, um den Titel sicherzustellen, was beim Mercedes-Piloten zu emotionalen Tränen führte. Diese Gefühle wurden jedoch kurz darauf von seiner elfjährigen Schwester Maggie überschattet, die den Moment mit einer besonderen Note versah.

Die Feierlichkeiten am Standort in Mexiko-Stadt waren geprägt von intensiven Emotionen, als Antonelli seinen historischen Erfolg beging. Er fließende Tränen markierten den Höhepunkt seiner bis dahin kürzesten und erfolgreichsten Laufbahn. Gerade mitten im Jubel und der Freude über den Titelgewinn sorgte die kleine Schwester für einen unvergesslichen, herzerwärmenden Augenblick, der die offizielle Zeremonie bereicherte.

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Magies Auftritt zum Tag der Toten

Maggie Antonelli hatte sich für den großen Tag ihres Bruders im passenden Stil zum mexikanischen "Día de Muertos" herausgeputzt. Das Mädchen trägt ein farbenfrohes, traditionell inspiriertes Outfit und eine auffällige Totenkopf-Schminke im Gesicht. Damit wurde sie bei den anschließenden Feierlichkeiten zu einem wahren Hingucker, der die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich zog.

Als die Elfjährige ihren frischgebackenen Weltmeister-Bruder umarmt, passiert ein kleines Missgeschick, das am Ende für gute Laune sorgt. Die Schminke färbt ab und hinterlässt deutliche Spuren auf Kimis Gesicht. Ausgerechnet seine großen Konkurrenten Max Verstappen und Lewis Hamilton machen den Italiener in der Siegerbox auf diese makabere Dekoration aufmerksam.

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Familie und enge Geschwisterbande

Die enge Verbindung zwischen Kimi und seiner Schwester zeigt sich bereits lange vor dem Rennen. Hand in Hand sind die beiden durch das Fahrerlager spaziert, was ihre enge Bindung deutlich machte. In einem früheren Porträt schwärmte Kimi Antonelli von seiner kleinen Schwester und nannte sie das süßeste Mädchen überhaupt.

Obwohl Maggie sich lieber für Kunstturnen interessiert, gilt sie als der größte Fan ihres Bruders. Diese Unterstützung hat sie nun unter Beweis gestellt, indem sie ihn an seinem wichtigsten Tag nicht allein ließ. Die Anwesenheit der Geschwister verlieh dem Triumph eine persönliche und emotionale Dimension, die über den rein sportlichen Erfolg hinausging.

Reaktion der Familie und des Weltmeisters

Auch die Eltern Marco und Veronica waren bei diesem historischen Triumph in Mexiko anwesend. Nach der Zieldurchfahrt nahmen die Eltern den 20-Jährigen überglücklich in Empfang, um den gemeinsamen Moment zu genießen. Die Familie bildete ein geschlossenes Team, das den Erfolg des jungen Fahrers feierte.

Antonelli selbst kann sein Glück kaum fassen und ist sprachlos über das Geschehene. Er versucht gerade zu begreifen, was genau in diesem Moment passiert ist. Dank Maggie bekommt seine Weltmeisterschaftsfeier auch noch eine besonders persönliche und humorvolle Note, die lang in Erinnerung bleiben wird.