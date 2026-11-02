Kimi Antonelli wird jüngster F1-Weltmeister und beendet italienische Durststrecke

Kimi Antonelli gewinnt als 20-Jähriger die Formel-1-Weltmeisterschaft und beendet die 73-jährige Durststrecke Italiens. Der Titel ruft enorme Begeisterung in Medien und Heimat hervor.

Der 20-Jährige Kimi Antonelli hat als jüngster Fahrer aller Zeiten die Formel-1-Weltmeister schaft gewonnen und damit eine lange Durststrecke seiner Heimatnation beendet. Mit dem dritten Platz beim Großen Preis von Mexiko krönte er seine Saison und sorgte für historische Freude in Italien. Seit 1953 stand kein Italien er mehr an der Spitze der Königsklasse. Alberto Ascari war der letzte, der diesen Triumph feiern durfte. Diese 73-jährige Lücke ist nun geschlossen. Die Begeisterung in der Heimat ist daher unbeschreiblich groß.

Historischer Titel für den jungen Italiener

Die italienische Presse feiert Antonelli als nationalen Helden. Der Corriere dello Sport titelt, er sei eine Legende und habe einen historischen Tag für ganz Italien beschert. Das Mercedes-Wunderkind habe in Mexiko eine unglaubliche Leistung vollbracht. Damit habe er sich endgültig in die Geschichtsbücher der Formel 1 eingetragen. Auch La Repubblica ist emotional. Sie beschreibt die fabelhafte Geschichte eines ganz normalen Jungen. Der Artikel bezeichnet ihn als den Künstler, den man seit 73 Jahren vermisst hat.

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Ganz Italien feiert mit seinem neuen Idol. Die Gazzetta dello Sport widmet dem frischgebackenen Weltmeister eine wahre Liebeserklärung. Er sei ein normales Ausnahmetalent, das die Formel 1 verzaubert. Der 20-Jährige habe sich wie ein abgeklärter Champion an die Spitze gekämpft. Er stehe symbolisch für eine völlig neue Ära des modernen Motorsports. Diese Sichtweise teilt auch die Corriere della Sera. Sie feiert ihn als den schnellsten Italiener der Welt. Tuttosport würdigt den historischen Triumph ebenfalls. Sie schreiben, ein Italiener schreibe wieder Geschichte.

Internationale Medien loben die Leistung

Nicht nur in Italien gibt es Jubel. Die britische Daily Mail hebt hervor, dass Antonelli trotz enormer Anspannung Geschichte schrieb. Er war bei seinem Sieg nur 20 Jahre und 68 Tage alt. Der Independent sieht im dritten Platz in Mexiko den perfekten Abschluss einer nahezu makellosen Saison. Bereits eine Woche zuvor überzeugte der Mercedes-Pilot in Austin. Dort feierte er einen Start-Ziel-Sieg. Diese konstante Leistung trug maßgeblich zum Titelgewinn bei.

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In Spanien wird er ebenfalls als neuer Held gefeiert. Die Zeitung Marca betont, dass die Tränen nach der Zieldurchfahrt zeigten. Sie verdeutlichten die immense Bedeutung dieses Titels für den jungen Rennfahrer. Die Sportzeitung Sport würdigt ihn als Jungen aus Bologna. Er schreibe nun Geschichte in der Formel 1. AS spricht vom Sieger eines Kampfes der Giganten. Die französischen Medien zeigen sich ebenfalls beeindruckt. Die L'Équipe beschreibt ihn als großes Kind mit den Reflexen eines Champions.

Mercedes bestätigt ihre Strategie

Die französische Presse erinnert daran, dass Mercedes den Italiener bereits seit seiner Kindheit fördert. Diese langfristige Förderung hat sich nun gelohnt. Le Monde sieht im Titelgewinn vor allem eine Bestätigung für die Nachwuchsarbeit der Silberpfeile. Die Redaktion urteilt, dass Mercedes mit dem jüngsten Weltmeister aller Zeiten seine große Wette gewonnen hat. Die Strategie, junge Talente früh zu fördern, zahlt sich aus. Antonelli repräsentiert diesen Erfolg auf der höchsten Ebene.

Die emotionale Reaktion in Italien ist besonders bemerkenswert. Die Medien berichten von einer Mischung aus Stolz und Erleichterung. Nach 73 Jahren ohne Titelgewinn herrscht nun Euphorie. Antonelli verkörpert nicht nur sportlichen Erfolg. Er steht auch für die Zukunft des italienischen Rennsports. Seine Jugend und seine Ruhe machen ihn zu einer besonderen Persönlichkeit. Die gesamte Branche beobachtet seine Entwicklung mit großem Interesse. Dieser Titel ist ein Meilenstein für ihn und sein Team. Die Begeisterung wird noch lange anhalten.