Kimi Antonelli gewinnt in der Formel 1. George Russell verliert Vize-Titel. Max Verstappen sichert sich Rang zwei. Details zum Mercedes Doppelsieg.

Kimi Antonelli feierte am Sonntag einen entscheidenden Doppelsieg für Mercedes im vorletzten Rennen der Formel 1 -Saison. Der junge Italiener schlug seinen Teamkollegen George Russell und beendete das Rennen auf dem ersten Platz. Dieser Erfolg hatte weitreichende Konsequenzen für die gesamte Meisterschaftsstruktur, da er die Hoffnungen auf den zweiten Gesamtrang zunichtemachte.

Verstappen sichert sich Vize-Titel

Die Folge des Rennens war eine endgültige Festlegung der WM-Ränge. Max Verstappen von Red Bull Racing beendete das Event als Vierter hinter Oscar Piastri von McLaren. Durch diese Platzierung und den Sieg von Antonelli ist der Niederländer nun fixer Vize-Weltmeister. George Russell hätte für den Kampf um den zweiten Platz einen Sieg im Rennen benötigt, um den Abstand zu seinem Rivalen offenzuhalten, doch dieses Szenario trat nicht ein.

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Konflikte und technische Probleme

Während Antonelli und die Silberpfeile die Weltmeisterschaft bereits gesichert hatten, war die Atmosphäre für George Russell von Schwierigkeiten geprägt. Der Brite lag lange Zeit scheinbar ungefährdet in Führung, ehe ihm technische Probleme beim Zweikampf mit Antonelli zurückwarfen. Diese mechanischen Schwierigkeiten hatten Russell bereits in den vergangenen Wochen im Kampf um den Titel gehandicapt und schwächten seine Position nachhaltig.

Verbotenes Teamradio und Wolff Intervention

Antonelli bot dem Team die Führung im Rennen mehrfach an, um Russell zu helfen. "Seid ihr euch sicher, dass ich nichts unternehmen soll?", fragte er in das Teamradio. Mercedes Teamchef Toto Wolff griff nicht ein, um die Reihenfolge zu ändern. Stattdessen tröstete der Wiener Russell über die Funkverbindung, während der Brite die Situation hinnahm und die Position verlor.

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Zunehmende Rivalität im Fokus

Die Niederlage war besonders bitter für Russell, da sich die Rivalität zu Max Verstappen in den letzten Wochen stark zugespitzt hat. Der niederländische Weltmeister hatte Russell vergangenes Wochenende nach einem Fehler ausgelacht. Dies führte zu verbalen Spitzen über die Medien, die die Anspannung zwischen den Fahrern weiter verstärkten und das Rennen emotional belasteten.

Mercedes Titelgewinn und Saisonausblick

Für Antonelli und Mercedes bedeutet der Sieg die Bestätigung ihrer Dominanz. Die Silberpfeile haben den Konstrukteurs-WM-Titel bereits fix in der Tasche. Solo-Titel und Konstrukteurs-Titel waren damit bereits längst gesichert. Das vorletzte Saisonrenne diente nun vor allem der Abrechnung der verbleibenden Einzelplatzierungen und der Bestätigung der neuen Hierarchie im Feld der Fahrerkonkurrenz.