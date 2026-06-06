Kimi Antonelli sichert sich magische Pole Position in Monaco

Der junge Mercedes-Pilot Kimi Antonelli dominiert die Qualifikation in Monte Carlo und holt die Pole Position vor Max Verstappen und Lewis Hamilton. Ferrari Teamchef Vasseur fällt gesundheitlich aus, während Antonelli auf Kurs zu fünftem Sieg in Serie bleibt.

Formel-1-Seriensieger Kimi Antonelli zeigte auch auf den engen Straßen von Monte Carlo eine herausragende Leistung und sicherte sich in einer packenden Qualifikation die Pole Position .

Der junge Mercedes-Pilot ließ dabei Stars wie Max Verstappen und Lewis Hamilton hinter sich. Nach seiner Gala performance erhielt Antonelli eine innige Umarmung von seinem Vater Marco. Er beschrieb die Runde als magisch und betonte, alles zusammengebracht zu haben. Mit dem besten Startplatz ist der 19-Jährige auf Kurs für seinen fünften Sieg in Serie und hat in der WM-Wertung bereits 43 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell, der nur von Rang sechs startet.

Auch Lokalmatador Charles Leclerc war enttäuscht, als er in seiner Geburtsstadt nur Vierter wurde. Hamilton im Ferrari belegte Platz drei und verwies auf eine enge竞争, bei der das Team in der Fabrik nach Gründen für den Rückstand suchen müsse. Der Tag begann für Ferrari mit gesundheitlichen Problemen von Teamchef Frédéric Vasseur, der zur Beobachtung in eine Klinik musste. Mercedes-Teamchef Toto Wolff deutete auf eine Grippe hin, während Ferrari eine schnelle Genesung wünschte.

Vasseurs Stellvertreter Jerome d'Ambrosio wird voraussichtlich an der Boxenmauer einspringen. Die Trainingsleistungen des Ferrari-Duos hatten zunächst Hoffnungen auf einen Saisonsieg genährt, doch Antonelli setzte sich im finalen Training deutlich durch. Wolff lobte Antonellis Freiheit und Rückenwind, der ihm in Monaco helfe. Die Bedeutung der Startplatzjagd in Monaco ist aufgrund der schwierigen Überholbedingungen besonders hoch.

Leclerc übernahm zunächst die Bestzeit im ersten Durchgang, ehe ein Unfall von Gabriel Bortoleto für eine lange Rotphase sorgte. Unter den prominenten Gästen befand sich Kim Kardashian, die auf Einladung Hamiltons anreiste. Im Verlauf des zweiten Durchgangs übernahm Verstappen kurzzeitig die Führung, doch Antonelli behauptete sich. Während die vier Topteams um die Pole kämpften, war für Nico Hülkenberg bereits in der Wahlheimat Monaco Schluss





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