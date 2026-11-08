Kim Kardashians Skims Adventskalender löst Shitstorm aus

Der 188 Euro teure Skims Kalender enttäuscht Käufer mit günstigen Haaraccessoires. Kritiker sehen Ausbeutung, der Artikel ist bereits ausverkauft.

Kim Kardashian löst mit dem Weihnachtsprodukt ihrer Marke Skims einen massiven Shitstorm aus. Der mit 188 Euro veranschlagte Accessoires-Kalender stößt bei Käufern auf heftigen Widerwillen, da der Inhalt als enttäuschend empfunden wird. Statt hochwertiger Geschenke finden die Kunden vorwiegend günstige Kleinigkeiten hinter den Türchen.

Preismodell und Kritikpunkte

Der Kalender koste 188 Euro, was die meisten Käufer als unverhältnismäßig hoch einstufen. Viele Käufer empfinden das Preis-Leistungs-Verhältnis als grob misslungen, da der inhaltliche Wert deutlich darunter liegt. Der Unmut erreichte einen Höhepunkt durch ein Unboxing-Video auf TikTok, das inzwischen mehr als 53 Millionen Mal angesehen wurde.

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In dem viralen Video öffnet eine Nutzerin alle zwölf Türchen und zeigt dabei zunehmende Frustration. Die Reaktionen in den Kommentarspalten sind von Spott geprägt und kritisch. Ein Nutzer beschreibt das Produkt als "eine Box voller Streiche", während ein anderer bemerkt, dass der Inhalt im Grunde aus Dingen bestehe, die zwischen den Autositzen herausfallen.

Inhalt des Skims Kalenders

Hinter den zwölf Türchen warten vor allem Accessoires für die Haarstyling. Dazu gehören Haargummis, Satin-Scrunchies, Haarspangen und Klammern. Ergänzt wird das Angebot durch einen Schlüsselanhänger in Bärchenform und ein Quetschspielzeug. Des Weiteren befindet sich ein Stirnband aus BH-Gummiband im Paket.

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Auch andere Creator äußern sich wenig angetan von der Auswahl. Eine Userin merkt an, dass die Artikel hätte gratis bei einem Einkauf ab 20 Dollar erhalten werden sollen. Eine weitere Kundin taufte Kim kurzerhand in "Skimberly" um und wirft ihr vor, die Fans auszuraben.

Werbung und aktueller Status

Auf der Skims-Website wird der Kalender ausdrücklich als Accessoire-Kalender mit Haarschmuck, Schlüsselanhängern und mehr beworben. Trotz der Kritik ist er bereits ausverkauft. Kim Kardashian selbst hat sich zu dem Shitstorm bisher nicht geäußert.