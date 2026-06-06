Kim Kardashian erscheint plötzlich im Formel-1-Fahrerlager

Die Reality-Ikone Kim Kardashian hat sich plötzlich im Formel-1-Fahrerlager aufgehalten. Rund um das Qualifying zum Grand Prix von Monaco sorgte sie für einen Überraschungsauftritt. Hinter dem geheimnisvollen Auftritt soll Lewis Hamilton stecken.

Plötzlich wurde das Fahrerlager der Formel 1 zur Promi-Bühne! Rund um das Qualifying zum Grand Prix von Monaco sorgte Kim Kardashian für einen echten Überraschungsauftritt.

Die Reality-Ikone legte mit einer Luxus-Yacht im Fürstentum an und tauchte kurz vor Beginn des Qualifyings im Fahrerlager auf. Wenig später verschwand die 45-Jährige im streng abgeschirmten VIP-Bereich, zu dem nur ausgewählte Gäste Zutritt haben. Das Kuriose daran: Auf der offiziellen VIP-Liste des Rennwochenendes schien Kardashian gar nicht auf. Dort fanden sich stattdessen prominente Namen wie Mats Hummels und Mario Götze, die von Audi eingeladen wurden.

Auch Ilkay Gündogan war als Gast von Red Bull vor Ort. Kim? Offiziell nirgends zu finden - und dennoch mittendrin. Hinter dem geheimnisvollen Auftritt soll ausgerechnet Lewis Hamilton stecken.

Der Formel-1-Rekordweltmeister und die US-Unternehmerin wurden in den vergangenen Monaten immer wieder gemeinsam gesichtet. Schon seit längerem kursieren Gerüchte über eine mögliche Beziehung. Laut US-Medien sollen sich die beiden Anfang 2026 nähergekommen sein. Auf ein erstes Date in Paris folgten gemeinsame Auftritte beim Super Bowl, Ausflüge nach Tokio und Besuche beim Coachella-Festival.

Sogar Küsse am Strand von Malibu wurden bereits fotografiert. Zuletzt machten die beiden ihr vermeintliches Liebesglück immer öffentlicher. Kardashian veröffentlichte auf Instagram Fotos und Videos einer gemeinsamen Fahrradtour durch New York. Hamilton teilte ein Selfie mit der Reality-Queen.

In einem Clip versucht Kim lachend, auf dem Rad das Gleichgewicht zu halten - und fährt dabei beinahe direkt in den Formel-1-Star hinein.





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