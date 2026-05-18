Kim Jong Un Instructs North Korean Military Leaders to Strengthen Border with South Korea

North Korean leader Kim Jong Un has ordered his top military commanders to significantly bolster the border with South Korea as part of a policy of territorial defense. The directive came during a meeting with high-ranking commanders where Kim emphasized the need to strengthen the frontline troops and transform the border into an impregnable fortress.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seine wichtigsten Militärs nach Staatsmedien angewiesen, die Grenze zu Südkorea massiv zu verstärken. Im Rahmen eines Treffens mit hochrangigen Kommandanten sprach Kim am Sonntag über die \"Politik der territorialen Verteidigung\" seiner kommunistischen Partei.

Ziel sei es demnach, die Einheiten an der Frontlinie an der südlichen Grenze zu stärken und die Grenze in eine uneinnehmbare Festung zu verwandeln. Ein von KCNA veröffentlichtes Foto zeigt Kim vor Kommandanten in Paradeuniform. Kim sprach ihnen gegenüber von einer \"großen Veränderung\", um einen Krieg zu verhindern. Laut dem Bericht besprach Kim mit den Armeevertretern \"Pläne zur Stärkung der Fronttruppen und anderer wichtiger Einheiten in militärisch-technischer Hinsicht als wichtige Entscheidung zur effektiveren Kriegsabwehr\".

Projekte zur Modernisierung des Militärs sollten\"beschleunigt werden, um das Einsatzkonzept in allen Bereichen neu zu definieren\". Das Treffen fand vor dem Hintergrund einer verschärften Haltung gegenüber Südkorea statt. Im März hatte Kim Südkorea als \"den uns am meisten feindlich gesinnten Staat\" bezeichnet. In den letzten Jahren ließ die Führung in Pjöngjang bereits Straßen und Bahnverbindungen zum Süden zerstören und laut Berichten auch Barrieren nahe der Grenze errichten.

Zuletzt hatte Südkoreas Präsident Lee Jae Myung zu Gesprächen mit dem Norden aufgerufen, um \"die Blume des Friedens zum Blühen zu bringen\". Nordkorea ging aber nicht auf das Angebot ein. Der Experte Hong Min vom Korea Institute for National Unification meinte, dass Kims Anweisungen Erfahrungen aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine widerspiegeln. Dazu zählen laut ihm \"Drohnenkriegsführung, Präzisionsangriffe, hybride Kriegsführung und mehrdimensionale Schlachtfelder, wie sie im Ukraine-Krieg und in den Konflikten im Nahen Osten zu beobachten sind\".

Kims Pläne deuten zudem auf ein \"multidimensionales Einsatzkonzept\" hin, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Nordkorea und Russland sind seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor mehr als vier Jahren enger zusammengerückt. Pjöngjang hat Truppen und Waffen für den Krieg in der Ukraine nach Russland geschickt. Laut Angaben südkoreanischer und westlicher Geheimdienste hat Nordkorea zudem tausende Soldaten entsandt, die an der Seite der russischen Armee kämpfen. [...





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