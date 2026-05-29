Kiddical Mass und Senioren protestieren für mehr Radsicherheit in Wien

Bei der Kiddical Mass in Wien fordern Familien und Kinder eine bessere Radinfrastruktur. Gleichzeitig äußern Senioren ähnliche Sicherheitsbedenken. Die Polizei begleitet die bunte Radparade, die für ein durchgängiges Netz an sicheren Radwegen auch für Kinder und ältere Menschen eintritt.

Am Samstag fordern Radfahrer mit der Aktion Kiddical Mass mehr Sicherheit für Kinder im Verkehr. Gleichzeitig protestieren Senioren für eine bessere Radinfrastruktur in der Stadt, da sich beide Gruppen beim Radfahren in der Stadt oft unsicher fühlen.

Die Radparade startet um 15 Uhr am Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier und wird von der Polizei begleitet. Teilnehmer schmücken ihre Räder mit bunten Ballons, Wimpeln und Fahnen, manche haben Seifenblasenmaschinen. Es werden 1500 bis 2000 Teilnehmer erwartet, davon mehr als die Hälfte Kinder. Die Jüngsten sind in Kindersitzen oder auf Laufrädern dabei.

Die Reaktionen der Zuschauer seien sehr positiv, sagt Mit-Organisator Florian Klein. Die Bewegung hat ihren Ursprung in Oregon und wurde 2018 nach Wien gebracht. Ihr Ziel ist eine kindertaugliche Radinfrastruktur. Zwar investiere die Stadt in neue Radwege, etwa am Ring, aber die Bedürfnisse von Kindern und Familien würden dabei zu wenig berücksichtigt.

Kinder müssten sicher ins Freibad, zur Oma oder zum Sportverein fahren können. In Wien sei es undenkbar, dass Volksschulkinder allein mit dem Rad zur Schule fahren, wie in Dänemark oder den Niederlanden üblich. Es fehle an einem durchgängigen Netz an Radwegen in den Stadtteilen. Bauphysikalisch getrennte Radwege seien viel sicherer, so eine VCÖ-Auswertung.

Gleichzeitig nehmen die Radunfälle mit Kindern zu: 2025 gab es in Österreich 810 Unfälle mit radfahrenden Kindern, drei Todesfälle. Die Kiddical Mass findet inzwischen nicht nur in Wien statt, sondern auch in anderen Städten wie Tulln, Linz, Salzburg und Graz. Im ländlichen Raum seien die Probleme anders, aber das Ziel gleich: sicheres Radfahren für Kinder. Wenn man die Infrastruktur kindertauglich plane, profitierten auch Senioren, die ähnliche Bedürfnisse haben. Die Radparade führt Richtung Prater, wo es ein Picknick gibt





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