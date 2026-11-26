FPÖ-Chef Herbert Kickl kündigt bei Wahlsieg 2027 keine Koalition an, kritisiert die Ampel-Regierung scharf und stellt ein Verfassungsgesetz zur Remigration in Aussicht. Die Partei will die Staatsbürgerschaftsregelung für Asylsuchende verschärfen und die Regierungszahlen drastisch kürzen.

Der Obmann der Freiheitlichen Partei Österreichs, Herbert Kickl, rechnet mit hohen Wahlsiegchancen für seine Partei bei der kommenden Nationalratswahl im Jahr 2027. In einem Interview wies er darauf hin, dass die aktuelle Regierungskoalition in den Umfragen nur noch auf einen Unterstützungswert von 40 Prozent komme, was in etwa der Stärke der FPÖ allein entspreche. Kickl äußerte seine starke Überzeugung, diesen sogenannten 40er-Deckel durchbrechen zu können und sagte voraus, dass die Strategie der sozialdemokratischen und grünen Regierungspartner, die als Verlierer der aktuellen politischen Lage wahrgenommen werden, zu frühzeitig Neuwahlen führen wird.

Keine Koalition nach Wahlsieg gefordert

Herbert Kickl erklärte unmissverständlich, dass die FPÖ nach einem potenziellen Wahlsieg im Jahr 2027 nicht zwangsläufig einen Koalitionspartner benötigen werde. Er argumentierte, dass die Stärke der eigenen Partei direkt mit der Entschlossenheit korreliert, mit der politische Ziele verfolgt werden können. Je größer die Mehrheit im Parlament sei, desto weniger faule Kompromisse müssten mit anderen Parteien eingegangen werden. Kickl betonte, dass die Bevölkerung die versprochenen guten Jahre schneller erfahren würde, wenn die Regierung ohne die Belastung durch andere Koalitionspartner agieren könnte. Die Strategie sieht vor, die Richtung klar zu markieren und den Wandel schneller umzusetzen, als es in einer breiten Koalition möglich wäre.

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Kritik an Größe und Zusammensetzung der Regierung

Der Freiheitliche Parteichef kritisierte die aktuelle Exekutive scharf, indem er die Zahlen der heutigen Regierung ins Feld führte. Er verwies darauf, dass die aktuelle Regierung aus 14 Ministern, 7 Staatssekretären und 401 Mitarbeitern besteht, was er als überdimensioniert und verschwendend bezeichnete. Kickl argumentierte, dass eine solche große Regierung in einer Zeit, in der das Geld an allen Ecken und Enden fehlt und die Bürger mit Milliardensparpaketen konfrontiert werden, nicht gebildet worden wäre. Er bezeichnete die Gründung dieser Regierung als ein Misstrauensvotum gegen den Wunsch der Bevölkerung nach Veränderung und stellte fest, dass dieser apparat Lichtjahre vom Empfinden der Wähler entfernt sei. Zudem kritisierte er die interne Struktur der SPÖ, die er aufgrund fehlender Nachfolgeregelungen als peinlich und ineffizient darstellte.

Konkreter Antrag zum Gesetz zur Remigration

Beim Thema Migration kündigte Herbert Kickl an, ein konkretes Verfassungsgesetz zum Thema Remigration in das Parlament einzubringen. Obwohl er regelmäßig für den Begriff Remigration mit Ordnungsrufen konfrontiert wird, verteidigte er dieses als freies Wort im Parlament. Er lehnte Alternativen wie Außerlandesbringung oder Ausschaffung nur als sprachliche Spielereien ab, da er inhaltlich keinen Millimeter Spielraum bei der Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit dulden werde. Kickl stellte fest, dass die aktuellen Zahlen der zwangsweisen Außerlandesbringungen bei 5.800 liegen, wobei die Mehrzahl slowakische, ungarische und rumänische Staatsangehörige betreffen, die oft nur kurzfristig inhaftiert und später wieder freigelassen werden. Bei den größten Problemgruppen, namely Syrern und Afghanen, seien nur 50 beziehungsweise 150 Personen abgeschoben worden, während es 2.000 neue Asylanträge von dieser Gruppe gab.

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Forderung nach Staatsbürgerschaftsreform

Herbert Kickl schlug vor, die Fristen für den Erwerb der Staatsbürgerschaft nach der Einreise deutlich zu verlängern, um Zeit für die Durchsetzung von Abschiebemaßnahmen zu gewinnen. Er forderte, dass die derzeitige Regel, die eine Möglichkeit zur Naturalisierung nach relativ kurzer Zeit allows, mindestens auf 15 oder 20 Jahre verlängert werden sollte, um sicherzustellen, dass Personen, die nicht abgesehen werden können, vorerst keine staatsbürgerlichen Rechte erhalten. Er betonte, dass dies keine endgültige Lösung sei, sondern nur eine Übergangsmöglichkeit, bis es keine direkte Verbindung mehr zwischen Asyl und Staatsbürgerschaft gibt. Zugleich kritisierte er die Praxis, jedem in Österreich geborenen Kind die Staatsbürgerschaft zu gewähren, und bezeichnete diese als problematisch für die nationalen Werte.

Ukraine-Hilfe als Hebel für Migrationspolitik

Als weiteren strategischen Ansatzpunkt nannte Kickl die finanzielle Unterstützung der Ukraine, die in Höhe von 3,6 Milliarden Euro aus Österreich stammen. Er forderte, diese Mittel als Hebel zu nutzen, um im Falle eines Waffenstillstands oder Friedensabkommens die Aufnahme von Migranten in der Ukraine zu verlangen. Er argumentierte, dass die Ukraine den europäischen Ländern etwas schulde und daher bereit sein müsste, Personen aufzunehmen, die in die Herkunftsländer nicht abgeschoben werden können. Kickl schlug vor, dass diese Menschen beim Wiederaufbau in der Ukraine helfen könnten und dies eine Win-win-Situation darstelle, anstatt sie in entlegene Gebiete wie Ruanda zu verbringen. Er betonte, dass die Werte des Westens in der Ukraine intakt seien und der Transport dorthin mit der Eisenbahn oder dem Bus einfacher sei als nach Afrika.