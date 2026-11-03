Kickl fordert Ende der Staatsbürgerschaft für Asylberechtigte in Österreich

FPÖ-Chef Kickl verlangt strenge Grenzen bei Einbürgerungen und kritisiert die ÖVP. Er warnt vor einem Tsunami und fordert Rückkehr statt Bleiberecht.

Der Obmann der Freiheitlichen Partei Österreichs, Herbert Kickl, hat eine drastische Verschärfung der Einbürgerung sregeln gefordert und dabei explizit auf die aktuelle Regierungskoalition unter Bundeskanzler Karl Nehammer abgezielt. Kickl erklärte, dass die österreichische Staatsbürgerschaft ein besonders schützenswertes Gut sei, das durch steigende Zahlen gefährdet werde. Daher seien gesetzliche Anpassungen zwingend notwendig, um den Status vor weiteren Aufweichungen zu bewahren.

Kickl lehnt automatische Rechte für Kinder ab

Herbert Kickl wies jede Form von Vereinfachungen zurück, die Kindern von Einwanderern zugutekommen könnten, selbst wenn diese auf österreichischem Boden zur Welt gekommen sind. Eine automatische Vergabe der Staatsbürgerschaft an diese Gruppe kommt für ihn nicht infrage. Stattdessen betonte er, dass Schutz vor Verfolgung nur zeitlich begrenzt gewährt werden dürfe. Am Ende jedes Asylverfahrens müsse die Rückkehr in das Herkunftsland stehen und nicht die Erlangung der österreichischen Staatsangehörigkeit.

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FPÖ wirft ÖVP inkonsistentes Handeln vor

Der FPÖ-Obmann beschuldigte die Volkspartei (ÖVP) und Kanzler Stocker, bei der Staatsbürgerschaftspolitik nicht konsequent zu handeln. Obwohl die ÖVP das Thema nun als wichtiges Anliegen darstelle, habe sie in dieser Gesetzgebungsperiode bereits zweimal Anträge der FPÖ für ein Ende der Staatsbürgerschaftsvergabe an Asylberechtigte abgelehnt. Ein weiterer Antrag sei im September vertagt worden, so Kickl. Die FPÖ werde der ÖVP deshalb schon bei der nächsten Gelegenheit eine politische Nagelprobe stellen.

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Zahlen belegen laut Kickl Einbürgerungstsunami

Zur Begründung seiner Forderung verwies Kickl auf konkrete statistische Entwicklungen. Nach seinen Angaben seien im Jahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 mehr als 25.000 Menschen mit Wohnsitz in Österreich eingebürgert worden. Syrer und Afghanen hätten dabei fast ein Drittel dieser Gesamtzahl ausgemacht. Kickl sprach in diesem Zusammenhang von einem Einbürgerungstsunami und stellte einen direkten Zusammenhang mit der Fluchtbewegung seit 2015 her.

Weitere Themen als Druckmittel genutzt

Neben der Staatsbürgerschaftspolitik erwähnte Kickl weitere Kontroversen, um den Druck auf die Koalitionspartner zu erhöhen. Bei anderen Vorhaben wie dem Verbot des politischen Islam und der ORF-Haushaltsabgabe habe die ÖVP aus seiner Sicht ihre Versprechen nicht eingelöst. Die FPÖ plane, bei der nächsten Gelegenheit zu testen, ob die ÖVP ihren Ankündigungen tatsächlich Taten folgen lässt und ihre Zusagen einhält.