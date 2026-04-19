Kia Stonic: Ein moderner Allrounder mit starken Argumenten

Der Kia Stonic überzeugt nach seinem Update mit einem frischen Design, verbesserter Ausstattung und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Der kompakte Crossover punktet mit einem sparsamen Mildhybrid-Antrieb und einer umfassenden Garantie.

Der Kia Stonic hat nach seinem jüngsten Update ein bemerkenswertes Upgrade erfahren und präsentiert sich moderner und besser ausgestattet denn je. Dieses kompakte SUV , das sich in der beliebten Klasse der Klein- SUV s positioniert, überzeugt mit einem starken Gesamtpaket, das zu einem äußerst fairen Preis angeboten wird. Optisch hat die Designabteilung von Kia ganze Arbeit geleistet, um den Stonic auf den neuesten Stand zu bringen. Die neue Starmap-Lichtsignatur verleiht ihm ein markanteres und reiferes Aussehen, das ihn optisch an die größeren Modelle der Marke anlehnt. Trotz seiner kompakten Außenlänge von 4,17 Metern wirkt das Design deutlich erwachsener und dynamischer.

Im Test präsentierte sich der Kia Stonic mit dem 1.0 TGDI Mildhybrid-Motor, der eine Leistung von 115 PS und ein Drehmoment von 200 Nm liefert. Diese Motorisierung ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in soliden 10,7 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 182 km/h. Der Dreizylinder-Motor ist bemerkenswert gut gedämmt und arbeitet im Leerlauf sehr ruhig. Erst bei höheren Drehzahlen wird er akustisch deutlicher wahrnehmbar, was jedoch nicht als störend empfunden wird. Der Kraftstoffverbrauch bleibt mit durchschnittlich 6,2 Litern pro 100 Kilometer auf einem angenehm niedrigen Niveau, was ihn auch im Alltag wirtschaftlich macht. Die Kraftübertragung erfolgt standardmäßig über ein 6-Gang-Schaltgetriebe, optional ist eine 7-Gang-Automatik erhältlich, die bei der GT-Line-Variante zusätzlich 2.600 Euro kostet.

Die Preisgestaltung des Kia Stonic ist angesichts des Gebotenen attraktiv. Aktuell ist das Modell ab einem Einstiegspreis von 23.540 Euro erhältlich. Durch eine aktuelle Rabattaktion von 4.000 Euro sinkt der Preis sogar unter die psychologisch wichtige Grenze von 20.000 Euro. Die Mildhybrid-Variante ist ab 26.890 Euro verfügbar, während die Topversion GT-Line regulär bei 31.240 Euro liegt. In puncto Ausstattung lässt der Stonic kaum Wünsche offen. Serienmäßig sind bereits zwei großzügige 12,3-Zoll-Displays, eine Rückfahrkamera, Parksensoren vorne und hinten sowie schicke Alufelgen verbaut. Darüber hinaus bietet er moderne Features wie den Digital Key, eine navigationsbasierte Temporegelung, die vorausschauend die Geschwindigkeit anpasst, und einen aktiven Totwinkelassistenten, der für zusätzliche Sicherheit sorgt. Mit einem Kofferraumvolumen von 352 bis zu 1.155 Litern bietet er zudem ausreichend Platz für Gepäck und Einkäufe, was für diese Fahrzeugklasse beachtlich ist. Ein besonderes Highlight, das hervorzuheben ist, ist die beeindruckende Herstellergarantie von Kia: satte 7 Jahre oder 150.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt, bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Vertrauen in das Fahrzeug.

Im Innenraum dominieren zwar überwiegend Kunststoffoberflächen, die Verarbeitung ist jedoch tadellos. Nichts knarzt oder wirkt billig, was einen soliden Eindruck hinterlässt. Die Bedienung überzeugt durch eine gute Ergonomie; alle wichtigen Funktionen sind schnell und intuitiv erreichbar. Lediglich die Mittelarmlehne erweist sich auf längeren Fahrten als etwas zu hart, was den Komfort leicht beeinträchtigen kann. Eine kleine Enttäuschung ist die Integration von Android Auto und Apple CarPlay, da diese ausschließlich über eine Kabelverbindung funktionieren. Eine kabellose Option fehlt, was in der heutigen Zeit als bedauerlich angesehen werden kann.

Auf der Straße demonstriert der Kia Stonic seine Qualitäten vor allem durch sein gelungenes Fahrwerk, das einen guten Kompromiss aus Komfort und Agilität bietet. Die Lenkung ist für die Fahrzeugklasse angenehm direkt und präzise, was sich positiv auf das Fahrgefühl auswirkt. Auf unebenen Straßen zeigt sich das Fahrwerk von seiner strafferen Seite, diese Eigenschaft spielt es jedoch gekonnt in Kurven, auf Landstraßen oder der Autobahn aus, wo es für eine sichere und souveräne Fahrt sorgt.

Dennoch gibt es auch einige Punkte, die kritisch angemerkt werden können. Die Qualität der Rückfahrkamera könnte verbessert werden. Wie bereits erwähnt, ist die Mittelarmlehne relativ hart. Auch das Keyless-System funktioniert nicht immer ganz zuverlässig. Das Fehlen von kabellosem Android Auto und Apple CarPlay wird ebenfalls vermisst. Trotz dieser kleineren Kritikpunkte ist der Kia Stonic ein gelungener Crossover und ein ehrlicher Allrounder. Seine umfassende Ausstattung, die solide verbaute Technik und der faire Preis machen ihn zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im Segment der kleinsten SUVs auf dem Markt.





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