Kia EV2: Ein Kleinwagen, der aus der Masse heraussticht

Der neue Kia EV2 präsentiert sich als eigenständiges Kleinwagenmodell, das sich durch sein Design, den geräumigen Innenraum und das agile Fahrwerk von der Konkurrenz abhebt. Mit attraktiven Preisen und fortschrittlicher Technologie setzt Kia ein klares Zeichen im Segment der Elektrofahrzeuge.

Bei der Vorstellung eines neuen Kia -Modells ist es üblich, nach dem Pendant von Hyundai zu suchen, da die Schwestermarken oft auf derselben Plattform aufbauen. Im Fall des EV2 ist dies jedoch anders. Der EV2 ist ein reines Kia -Modell, das nichts mit dem Hyundai Insta gemein hat. Dies wird auch beim direkten Vergleich deutlich, da Welten zwischen beiden Modellen liegen. Der EV2 von Kia eröffnet eine neue Dimension im Kleinwagen segment und entzieht sich dabei den üblichen Kategorien.

Dies ist eine bemerkenswerte Leistung. \Beginnend mit den Abmessungen: Mit einer Länge von nur etwas über vier Metern wirkt das Fahrzeug sowohl von außen als auch von innen deutlich größer. Dies ist vor allem dem Design zu verdanken, das stark an den Kia EV9 erinnert, jedoch in verkleinertem Maßstab. Designchef Karim Habib hat alle Register gezogen, um dem EV2 ein selbstbewusstes, aber nicht aggressives Erscheinungsbild zu verleihen. Besonders hervorzuheben sind die Oberflächenstrukturen an der Front, die markanten Radkästen und die breite Schulter mit der sich verjüngenden C-Säule. Das Raumschiffdesign setzt sich im Innenraum fort, wobei es mehr als eine gestalterische, denn eine funktionale Komponente darstellt. Die Anordnung der Elemente nutzt die Freiheiten, die ein Elektroauto bietet, voll aus. Der Kia EV2 ist kaum länger als der Mini Fünftürer, doch Design und Raumangebot heben sich deutlich von der Konkurrenz ab. \Der boxartige Innenraum bietet nicht nur ein Gefühl von Großzügigkeit, sondern auch konkretes Raumvolumen. Der Kofferraum beispielsweise bietet trotz der kompakten Abmessungen beachtliche 363 Liter Stauraum, der sich mit den optionalen, längs verschiebbaren Einzelsitzen im Fond sogar auf bis zu 403 Liter erweitern lässt. Bei umgeklappten Rücksitzen stehen sogar 1201 Liter zur Verfügung. Hinzu kommen praktische Details wie weit öffnende Türen für einen bequemen Einstieg und ein aufgeräumtes Cockpit mit gut dimensionierten Bildschirmen. Das Cockpit verzichtet bewusst auf eine übermäßige Verlagerung aller Funktionen in den Touchscreen, was die Bedienung erleichtert. Der Mix aus digitalen und analogen Elementen im Cockpit ist gelungen. Zahlreiche Staufächer im Heckbereich und die optionalen Einzelsitze im Fond erhöhen die Funktionalität. Kia verzichtet auf fragwürdige Experimente, bei denen die Einstellung von Spiegeln, Lenkrad und Klima über den Touchscreen erfolgen muss. Die versenkbaren Türgriffe sind haptisch nicht ideal und wirken beim Öffnen improvisiert. Die hochwertigen Materialien im Innenraum, sowohl in Bezug auf die Haptik als auch auf die Optik, tragen jedoch zum Wohlfühlambiente bei, sobald man auf den gut gepolsterten Sitzen Platz genommen hat.\Die sorgfältige Entwicklung des EV2 zeigt sich bereits nach den ersten Metern auf der Straße, insbesondere auf unebenen Fahrbahnen. Das gut gedämpfte und dennoch agile Fahrwerk beeindruckt mit einem Komfort, der man in einem Kleinwagen so nicht erwartet. Die aufwändige Dämmung von Geräuschen und Vibrationen schafft einen ruhigen Innenraum, ohne durch überempfindliche oder schlecht kalibrierte Assistenzsysteme gestört zu werden. Dies ist ein wichtiger Unterscheidungspunkt zu vielen chinesischen Wettbewerbern. Das Fahrverhalten ist elastisch und kraftvoll, wodurch die Vorteile des Antriebs voll zur Geltung kommen. Alle Varianten bieten eine Schnellladeleistung von 128 kW. Kia und Hyundai setzen bereits auf bidirektionales Laden, und die Fahrzeuge sind dafür ausgerüstet. Kia positioniert den EV2 mit attraktiven Preisen, die unterhalb der 20.000-Euro-Marke liegen, und setzt damit einen klaren Wettbewerbsakzent, insbesondere bis die Einstiegsmodelle des VW-Konzerns im Sommer auf den Markt kommen. \Technische Daten: Länge/Breite/Höhe 4060/1575/1800 mm. Radstand 2565 mm. Leergewicht 1645 kg. Kofferraum 363/403+15 l. PSM/Vorderachse. Leistung max. 108 kW; max. 250 Nm. Batterie 42,2 kWh. Ladeleistung AC/DC 11-22/118 kW. 0-100 km/h in 8,7 Sekunden. Vmax 161 km/h. Verbrauch 15,1 kWh/100 km (WLTP)





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