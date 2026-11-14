KI-Verkehrskameras: MONOcam und Focusflitser kontrollieren Handynutzung und Gurtpflicht

Neue KI-gestützte Kameratechnologien wie MONOcam in Rheinland-Pfalz und Focusflitser in den Niederlanden automatisieren die Verkehrsüberwachung. Die Geräte erkennen Handynutzung und fehlende Gurte, doch die Rechtslage variiert stark.

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Verkehrsüberwachung in Europa, indem sie nicht nur Geschwindigkeitsübertretungen, sondern auch das Verhalten der Fahrerkabinen analysiert. Neue Kamerasysteme erkennen, ob Autofahrer während der Fahrt ein Handy nutzen oder den Sicherheitsgurt nicht angelegt haben. Diese Entwicklung markiert einen signifikanten Schritt hin zu einer detaillierten Überwachung des Fahrerverhaltens, die über klassische Geschwindigkeitskontrollen hinausgeht.

Unterschiedliche Kameratechnologien im Einsatz

Die Bezeichnungen und Fähigkeiten der eingesetzten Systeme variieren deutlich je nach Land. In Rheinland-Pfalz wurde im April 2025 der reguläre Betrieb der ersten MONOcam-Kameras gemeldet. Diese Systeme dienen dazu, Verstöße gegen die Handynutzungsregeln und die Gurtlichtpflicht zu ahnden. Auf den Bildern ist oft nur eine Hand mit einem Telefon oder der Verlauf eines Gurts zu erkennen, was die spezifische Funktion dieser Geräte unterstreicht.

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In den Niederlanden sind hingegen sogenannte Focusflitser dokumentiert. Auch diese Technik nutzt KI, um verdächtiges Verhalten im Innenraum zu detektieren. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass nicht jedes dieser Geräte alle vier Funktionen beherrscht. Die tatsächlichen Befugnisse und der Funktionsumfang unterscheiden sich deutlich zwischen den einzelnen Ländern, was eine einheitliche europäische Lösung bisher verhindert.

Rechtliche Lage und technische Grenzen

Die Entdeckung eines Verstoßes durch die KI stellt keinen automatischen rechtlichen Beweis dar. Jede erfasste Aufnahme muss sorgfältig mit dem untersuchten Fahrzeug abgeglichen werden, um die Identität des Fahrers zweifelsfrei zu bestätigen. Zudem muss die erkannte Handlung ausreichend deutlich auf dem Bild zu erkennen sein, um als Grundlage für ein Bußgeld zu dienen.

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Eine abschließende Prüfung durch menschliche Mitarbeiter bleibt zwingend erforderlich, bevor Sanktionen verhängt werden. Dies stellt sicher, dass technische Fehlinterpretationen ausgeschlossen werden und die Rechtsicherheit gewahrt bleibt. Die KI fungiert somit als assistierendes Werkzeug, das den menschlichen Prüfer entlastet, aber nicht ersetzt.

Internationale Tests und geplante Erweiterungen

Neben Deutschland und den Niederlanden laufen auch an anderen Orten in Europa Tests und Planungen für den Einsatz solcher Systeme. Schottland kündigte im März 2026 eine Untersuchung an, bei der Kameras an zwölf wechselnden Standorten über einen Zeitraum von sechs Monaten getestet werden sollen. Diese Studie soll zeigen, wie effektiv solche Systeme in der Praxis sind und welche Akzeptanz sie bei der Bevölkerung finden.

Die neue Kameratechnik erweitert das Spektrum möglicher Beobachtungen erheblich. Sie schafft jedoch bisher keine einheitliche Verkehrsüberwachung in ganz Europa. Auch beim Thema Datenschutz gelten je nach Land unterschiedliche Regeln, was eine harmonisierte Nutzung erschwert. Autofahrer sollten dennoch wachsam sein, da die Wahrscheinlichkeit, bei der Nutzung des Handys oder ohne Sicherheitsgurt erfasst zu werden, künftig deutlich steigt.