KI-Studie: Zwei Drittel der Österreicher nutzen Künstliche Intelligenz

Eine aktuelle Umfrage des Forum Mobilkommunikation zeigt, dass bereits zwei Drittel der Österreicher KI-Anwendungen genutzt haben, vor allem über das Smartphone. Männer, Jüngere und höher Gebildete sind die Hauptnutzer. Trotz hohem Vertrauen gibt es Bedenken hinsichtlich Arbeitsmarkt und Privatsphäre.

Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag vieler Menschen angekommen. Laut einer aktuellen Befragung haben bereits zwei Drittel der Österreich er zumindest einmal KI-Anwendungen genutzt. Wie eine Erhebung des Forum Mobilkommunikation (FMK) zeigt, greifen vor allem Männer, Menschen zwischen 15 und 39 Jahren sowie Personen mit Matura oder höherer Ausbildung auf Künstliche Intelligenz zurück.

Besonders häufig kommt dabei das Smartphone zum Einsatz: Drei Viertel der KI-Nutzer verwenden ihr Handy für entsprechende Anwendungen. Einen Computer nutzen hingegen nur rund 40 Prozent. Das Vertrauen in die Technologie ist dabei vergleichsweise hoch. Rund die Hälfte der Nutzer vertraut den Ergebnissen 'eher' oder 'voll und ganz' und überprüft diese nur selten.

Lediglich acht Prozent kontrollieren die Antworten der KI immer und betrachten sie 'nur als grobe Orientierung'. Am häufigsten wird Künstliche Intelligenz für die Suche nach Informationen und Erklärungen eingesetzt. Fast drei Viertel der Nutzer greifen dafür auf entsprechende Anwendungen zurück. Jeweils etwa die Hälfte nutzt KI außerdem für die Erstellung von Texten, für Beratung und Entscheidungsfindung, in Schule oder Beruf sowie für kreative oder unterhaltende Zwecke.

Die Befragten zeigen sich jedoch besorgt über die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Rund zwei Drittel erwarten hier negative Auswirkungen durch den zunehmenden Einsatz von KI. Auch für die Privatsphäre und die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung überwiegen nach Ansicht einer Mehrheit die negativen Folgen. Die Studie des FMK verdeutlicht, dass KI bereits stark in den Alltag integriert ist, aber auch Ängste hervorruft.

Besonders jüngere Generationen nutzen KI häufiger und haben weniger Bedenken, während ältere Menschen skeptischer sind. Interessant ist auch die geschlechtsspezifische Diskrepanz: Männer greifen deutlich öfter auf KI zurück als Frauen. Dies könnte auf unterschiedliche Interessen oder Zugangsmöglichkeiten zurückzuführen sein. Die Ergebnisse werfen Fragen zur digitalen Bildung und zur Notwendigkeit auf, das Verständnis für KI in der Bevölkerung zu fördern.

Nur so kann gewährleistet werden, dass die Technologie verantwortungsvoll genutzt wird und ihre Vorteile für alle zugänglich sind. Die Forscher betonen, dass Bildungsinitiativen und transparente Informationen über KI entscheidend sind, um Vertrauen aufzubauen und Fehlinformationen entgegenzuwirken. In Zukunft wird KI voraussichtlich noch stärker in Bereiche wie Gesundheitswesen, Mobilität und Kommunikation vordringen. Daher ist es wichtig, die gesellschaftliche Debatte über Chancen und Risiken fortzuführen.

Die aktuelle Erhebung liefert wichtige Einblicke in das Nutzungsverhalten der Österreicher und zeigt, dass KI längst kein Nischenphänomen mehr ist, sondern eine breite Akzeptanz findet - trotz bestehender Bedenken. Die Herausforderung besteht nun darin, die technologische Entwicklung ethisch zu gestalten und sicherzustellen, dass sie dem Gemeinwohl dient





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