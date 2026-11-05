KI-Speisekarten enttäuschen: Studie zeigt weniger Appetit auf perfektionierte Bilder

Eine Studie der Universität Duisburg-Essen im Fachmagazin Nature belegt, dass KI-generierte Speisekartenbilder weniger Appetit machen. Grund sind unrealistische Perfektion und glatte Oberflächen.

Immer mehr Gastronomen setzen auf künstliche Intelligenz, um ihre Speisekarten zu gestalten. Ein neues Forschungsergebnis zeigt jedoch, dass diese Methode bei Kunden genau das Gegenteil ihrer intendierten Wirkung erzielt. Statt Appetit zu wecken, lösen die maschinell erstellten Abbildungen von Speisen wie Burgern, Döner oder Matcha Lattes oft Unmut aus und wirken auf die Konsumenten distanziert.

Wissenschaftlicher Nachweis geringerer Appetitanregung

Der Psychologe Alexander Diel von der Universität Duisburg-Essen hat in Zusammenarbeit mit einem internationalen Forscherteam eine Studie im Fachmagazin Nature veröffentlicht. In diesem Experiment bewerteten 87 Probanden insgesamt 60 Bildpaare, die jeweils echte Fotografien von Speisen mit KI-generierten Alternativen verglichen. Das klare Ergebnis der Untersuchung war, dass die künstlich erzeugten Bilder von den Teilnehmern als weniger realistisch eingestuft wurden. Gleichzeitig lösten diese Darstellungen signifikant weniger Appetit aus als die authentischen Aufnahmen.

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Psychologie hinter der Ablehnung perfektionierter Speisen

Die Forscher führen diese negative Reaktion auf eine evolutionär bedingte Vorsicht beim Menschen zurück. Alexander Diel erklärt, dass Menschen zwar grundsätzlich das Bedürfnis haben, neue Lebensmittel auszuprobieren, aber gleichzeitig die Angst vor Vergiftung oder Schaden mitbringen. Essen, das sich ungewöhnlich oder zu perfekt anfühlt, löst daher Misstrauen aus. Die KI-Bilder wirken oft auf die Oberflächen zu glatt oder zu symmetrisch, was als unnatürlich wahrgenommen wird und die natürliche Neugier blockiert.

Kritik an Lieferando und mangelnde Authentizität

Das Problem ist nicht nur theoretisch, sondern hat bereits konkrete Fälle in der Branche verursacht. Die Bestellplattform Lieferando sorgte kürzlich für öffentliche Spotts, als KI-generierte Fotos einen Chickenburger zeigten, dessen Buns aus Reis statt aus traditionellem Brot bestanden. Das Unternehmen entschuldigte sich für die Fehleinschätzung und stellte den Einsatz des Tools vorübergehend ein. Dies unterstreicht die Gefahr, dass KI-Bilder nicht das tatsächliche Gericht, sondern beliebige Darstellungen aus Trainingsdaten abbilden.

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Wirtschaftliche Gründe und verbleibende Authentizität

Trotz der negativen Reaktionen bleibt der Trend zu KI in der Gastronomie bestehen. Viele kleinere Betriebe argumentieren, dass professionelles Grafikdesign für ihre Speisekarten oft nicht mehr bezahlbar ist. Künstliche Intelligenz bietet hier eine kostengünstige Alternative zur manuellen Erstellung hochwertiger Bilder. Dennoch bleibt laut dem Gastronomieverband die Authentizität der Kern des gastronomischen Versprechens. Kunden erwarten, dass das auf der Karte gezeigte Gericht exakt dem entspricht, was sie am Ende auf dem Teller erhalten.

Fazit: Balance zwischen Kosten und Kundenerwartung

Die Studie der Universität Duisburg-Essen liefert somit einen klaren Hinweis an die Gastronomiebranche. Während KI-Tools wirtschaftliche Vorteile bei der Gestaltung bieten, gefährden sie das Vertrauen der Kunden, wenn die Darstellungen zu perfektioniert wirken. Gastronomen stehen nun vor der Herausforderung, diese Technologie so einzusetzen, dass sie nicht als täuschend oder unnatürlich wahrgenommen wird. Der Frust der Kunden, der durch die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität entsteht, könnte langfristig den Erfolg von Unternehmen mindern, die auf echte Fotografie verzichten.