KI-Revolution führt zu massiven Stellenstreichungen und globalem gesellschaftlichem Widerstand

Großkonzerne wie Meta und Standard Chartered ersetzen menschliche Arbeitskraft durch KI-Agenten, während die Kritik an Umweltfolgen und Jobverlusten massiv ansteigt.

Die globale Arbeitswelt befindet sich in einem beispiellosen Umbruch, da künstliche Intelligenz nicht mehr nur als ergänzendes Werkzeug, sondern als direkter Ersatz für menschliche Arbeitskraft eingesetzt wird.

Ein prominentes Beispiel ist die britische Großbank Standard Chartered, die bis zum Jahr 2030 über 7.000 Stellen streichen will, was etwa 15 Prozent ihrer gesamten Belegschaft entspricht. Bankchef Bill Winters betont, dass es hierbei nicht primär um eine kurzfristige Kostensenkung gehe, sondern um eine grundlegende Neuausrichtung der betrieblichen Abläufe. Das Ziel ist es, sogenannte einfache Arbeit durch die Implementierung von KI-Agenten und fortschrittlicher Automatisierung zu ersetzen. Auch beim deutschen Übersetzungsdienst DeepL zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

Der CEO Jaroslaw Kutylowski deutete an, dass bis zu ein Viertel der Stellen wegfallen könnte. Die Vision ist hierbei die Schaffung kleinerer, agilerer Teams mit weniger Hierarchieebenen. Die verbleibenden Mitarbeiter sollen sich auf Aufgaben konzentrieren, die eine menschliche Intuition, echte Kreativität und eine ganzheitliche Projektbegleitung erfordern – Fähigkeiten, die KI-Systeme bislang nicht in ausreichendem Maße replizieren können.

Die enorme Dynamik dieses Wandels wird durch die Finanzströme untermauert: Die Beratungsfirma Gartner hat die weltweiten Investitionen in KI für das laufende Jahr bereits auf 2,59 Billionen Dollar nach oben korrigiert, wobei zunächst die Technologiebranche den Ton angab, nun aber auch klassische Softwarelösungen massiv aufgerüstet werden. Besonders dramatisch gestalten sich die Entwicklungen beim Technologieriesen Meta, dem Mutterkonzern von Facebook. Hier wird ein weitreichender Umbau vorangetrieben, der Tausende von Kündigungen nach sich zieht.

Laut internen Dokumenten sind rund 20 Prozent der Belegschaft von den Veränderungen betroffen, wobei zusätzlich 6.000 offene Stellen komplett gestrichen wurden. Personalchefin Janelle Gale rechtfertigt diese Maßnahmen mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern und die Organisation schlanker zu gestalten. Ein Teil der Belegschaft soll in neue Projekte überführt werden, die sich explizit mit der Entwicklung von KI-Agenten befassen. Diese Agenten sollen in Zukunft jene Aufgaben übernehmen, die bisher von menschlichen Mitarbeitern erledigt wurden.

Dieser Prozess stößt jedoch auf massiven internen Widerstand. Über tausend Beschäftigte unterzeichneten eine Petition gegen den Einsatz einer speziellen Software zur Erfassung von Mausbewegungen. Diese Technologie wird genutzt, um KI-Modelle so zu trainieren, dass sie menschliche Interaktionen am Computer perfekt imitieren können. Die Mitarbeiter kritisieren nicht nur den Eingriff in ihre Privatsphäre und den Datenschutz, sondern auch die mangelnde Transparenz des Managements, das wochenlang über die Entlassungspläne geschwiegen habe.

Jenseits der Firmenmauern formiert sich ein breiter gesellschaftlicher Widerstand gegen die rasant voranschreitende KI-Transformation. Die Angst vor dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes vermischt sich mit tiefen Bedenken über die ökologischen Auswirkungen der Technologie. In den USA wurde dies deutlich, als der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt bei einem Vortrag an der Universität von Arizona von den Studierenden ausgebuht wurde, nachdem er die Tragweite der technologischen Transformation hervorgehoben hatte.

Die Ablehnung äußert sich mittlerweile in verschiedenen Formen, von lautstarken Protesten bis hin zu extremen Einzelaktionen, wie etwa einem Angriff mit einem Molotowcocktail auf das Haus von OpenAI-Chef Sam Altman. Ein zentraler Kritikpunkt ist der enorme Ressourcenverbrauch der notwendigen Rechenzentren. Diese Anlagen benötigen gigantische Mengen an Strom und Wasser zur Kühlung, was in Zeiten der Klimakrise und steigender Energiekosten auf heftigen Widerstand stößt. In vielen Gemeinden, unter anderem in Oberösterreich, wehren sich Bürger und Politiker gegen den Bau solcher Zentren.

Am Beispiel eines Google-Rechenzentrums in Kronstorf wird deutlich, dass der Energiebedarf einzelner Anlagen die Kapazitäten ganzer Regionen sprengen kann. Die Geschwindigkeit, mit der die öffentliche Meinung von einer anfänglichen Begeisterung zu einer tiefen Skepsis und sogar zu offener Feindseligkeit umschlägt, wird von Historikern und Meinungsforschern als beispiellos eingestuft. Die Menschen fordern eine ethische Regulierung und einen Schutz der Umwelt, während die Industrie weiterhin auf maximale Effizienz und Profitabilität setzt





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Künstliche Intelligenz Arbeitsmarkt Meta Automatisierung Umweltschutz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wien führt De-Institutionalisierung durch: Innovative Wohnmodelle, arbeits- und Beschäftigungsangebote und FreizeitförderungIn Wien gibt es innovative Wohnmodelle wie teilbetreutes Wohnen und garçons RiendiengVerbünde. Im FSW fördert sich der Fond Soziales Wien für Menschen mit Behinderung, auch in der Freizeit und auf dem Arbeitsmarkt. Die Fördermaßnahmen werden von der Stadt systematisch weiterentwickelt, um die Selbstbestimmtheit und Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen.

Read more »

China führt die meisten Hinrichtungen weltweit aus, Iran HauptverantwortlichChina führt die meisten Hinrichtungen weltweit aus, Iran Hauptverantwortlich mit mindestens 2.159 Hinrichtungen. Fast die Hälfte aller Hinrichtungen wurden wegen Drogendelikten in fünf Staaten vollstreckt. Einige Länder streben die Todesstrafe auf Drogendelikte aus, um ein vermeintliches "Krieg gegen Drogen" zu demonstrieren.

Read more »

Arbeiterkammer drängt auf schnelle Umsetzung der Lohntransparenz-RichtlinieDie Arbeiterkammer kritisiert die "Blockade" der Arbeitgebervertretung in den Verhandlungen und drängt auf eine rasche Umsetzung der Lohntransparenz-Richtlinie, um gerechtes Einkommen für viele Frauen zu ermöglichen. Auch auf EU-Ebene gibt es Widerstand von Unternehmerverbänden, aber die Richtlinie sei beschlossenes Recht. Die Arbeiterkammer appelliert an Unternehmen und deren Interessenvertretung, endlich die Barrikaden zu räumen und für eine Einigung zu sorgen.

Read more »

Iran: Todesstrafe als politisches InstrumentDie Zahl der Hinrichtungen im Iran ist stark gestiegen, seit Beginn des Krieges noch einmal stärker. So will die Führung in Teheran laut UNO und Menschenrechtsorganisationen einerseits ihre Autorität wiederherstellen, andererseits jeden Widerstand im Land im Keim ersticken.

Read more »