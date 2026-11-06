KI-Regulierung: Demokraten planen nach den Midterms strengere Kontrolle

Die US-Demokraten wollen nach ihrem Wahlerfolg KI-Systeme und Rechenzentren stärker regulieren. Im Fokus stehen Stromkosten für Verbraucher, unabhängige Tests und die Haftung von KI-Unternehmen.

In den USA zeichnet sich nach dem Erfolg der Demokraten bei den Midterms eine deutlich strengere Regulierung Künstlicher Intelligenz ab. Nach Angaben von Parlamentsmitarbeitern plant die Demokratische Partei, sobald sie ab Jänner im neuen Kongress in beiden Kammern den Vorsitz übernimmt, eine Flut von Gesetzesentwürfen. Diese nehmen KI-Systeme und den Ausbau von Rechenzentren ins Visier.

Das erklärte Ziel ist es, Verbraucher vor steigenden Stromkosten zu schützen, die im Zusammenhang mit Rechenzentren entstehen. Zusätzlich sollen unabhängige Tests fortschrittlicher KI-Systeme vorgeschrieben werden. Ebenfalls geklärt werden soll, wann KI-Unternehmen für Schäden haftbar gemacht werden können, die durch ihre Produkte verursacht werden.

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Demokraten wollen Stromkosten, Tests und Haftung regeln

Die Gesetzesvorhaben der Demokraten decken drei Bereiche ab: den Schutz vor höheren Energiekosten, verpflichtende Sicherheitsprüfungen und die rechtliche Verantwortung der Entwickler. Die Initiativen richten sich damit sowohl gegen die Folgen des Ausbaus der Infrastruktur als auch gegen mögliche Risiken der Technologie selbst.

Der voraussichtliche Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, nannte den Schutz der Verbraucher vor steigenden Energiekosten durch den Ausbau von Rechenzentren als eine seiner Prioritäten. Die Abgeordnete Lori Trahan plant laut einem Mitarbeiter Gesetze, die unabhängige Sicherheitsprüfungen für führende KI-Modelle vorschreiben. Sie will zudem festschreiben lassen, dass Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden können, wenn ihre KI-Systeme schädlich handeln.

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Der frisch in den Senat gewählte Demokrat Abdul El-Sayed hatte im Wahlkampf eine unabhängige Behörde zur Überwachung von KI-Konzernen gefordert. Damit liegt eine Reihe von Vorschlägen auf dem Tisch, die über einzelne Abgeordnete hinausgeht.

Trump stellt sich gegen Einschränkungen bei KI

US-Präsident Donald Trump lehnt strengere Vorgaben für die Branche ab und hat bereits Widerstand signalisiert. In einem Online-Beitrag erklärte er, dass er zu '100 Prozent für Super-Intelligenz' sei. Er werde mit den Bundesstaaten zusammenarbeiten, 'die reich werden wollen'. Nur eine törichte Führung würde dazu 'nein' sagen.

Der Republikaner sieht die Förderung von KI und den Ausbau von Rechenzentren als nationale Priorität. In seiner Partei konzentrierte man sich bisher weitgehend auf die Förderung der KI-Entwicklung und die Ablehnung von Initiativen, die bestimmte Aspekte der Technologie einschränken. Die Pläne der Demokraten würden daher in Washington eine deutliche Abkehr vom Kurs des bisher republikanisch geführten Kongresses markieren.

Auch auf Ebene der Bundesstaaten müssen KI-Konzerne mit schärferem Gegenwind rechnen. Gina Hinojosa, die künftige Gouverneurin von Texas, kündigte am Donnerstag neue Gesetze an, die die Menschen in ihrem Staat besser vor den Folgen der Ansiedlung von Rechenzentren schützen sollen. Der einflussreiche Demokrat Greg Casar aus Texas forderte bereits, Führungskräfte aus dem KI-Bereich unter Eid aussagen zu lassen.

Börsenanleger trennen sich von Technologieaktien

Die Furcht vor schärferen Regeln hat die Finanzmärkte bereits erfasst, wie Anleger in den vergangenen Tagen zeigten. Auf Bundesebene verhängte Beschränkungen bei der KI-Entwicklung könnten die Gewinne der Branche beeinträchtigen, etwa wenn sie die Einführung neuer Modelle verzögern. Unternehmen könnten zudem gezwungen sein, die Funktionsweise ihrer KI-Werkzeuge anzupassen, um Bedenken auszuräumen, dass ihre Produkte Menschen schaden könnten.

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Frank Sohlleder, Analyst bei ActivTrades, beschrieb die Lage deutlich: Die Angst vor einer rigorosen KI-Regulierung nach dem Erdrutschsieg der US-Demokraten habe an der Wall Street und in Asien regelrechte Panik ausgelöst. Auch in Europa ergriffen Anleger am Freitag die Flucht.

Ed Mills, Analyst beim Finanzdienstleister Raymond James, sieht die Chancen für neue Gesetze deutlich höher, als viele erwarten. Eine Krise könne ausreichend Unterstützung schaffen, um den Widerstand des Präsidenten gegen eine Regulierung zu überwinden. Die rasante KI-Entwicklung bereitet vielen Amerikanern große Sorgen. Einer im Oktober veröffentlichten Reuters-Umfrage zufolge ist die Mehrheit der Wähler der Ansicht, dass die Trump-Regierung und der Kongress die Risiken der Technologie nicht ernst genug nehmen.

Demokraten nehmen OpenAI, Anthropic und Meta ins Visier

Die Demokraten wollen ihre künftige Position im Kongress nutzen, um die einflussreichsten Unternehmen der Branche genauer zu beleuchten. Bereits im Oktober forderten demokratische Politiker die Firmen OpenAI, Anthropic, Meta, die Alphabet-Tochter Google sowie SpaceX auf, ihre Sicherheitspraktiken detailliert darzulegen.

Die Konzerne sollten zudem Vorfälle melden, bei denen ihre KI-Werkzeuge Handlungen ausführten, die von den Entwicklern nicht beabsichtigt waren. Demokratische Abgeordnete verweisen darauf, dass sie allein durch die Kontrolle über Kongressausschüsse eine Plattform erhielten, um Vorschläge voranzutreiben und Stellungnahmen von Branchengrößen einzufordern. Auch Texas rückt dabei zunehmend in den Fokus, wo die Demokraten am Dienstag einige ihrer größten Wahltriumphe feierten.