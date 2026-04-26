KI-gestützte Mammographie erkennt Herz-Kreislauf-Risiko frühzeitig

Eine neue KI-Technologie kann bei Mammographien Verkalkungen in den Brustarterien erkennen und somit das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall frühzeitig identifizieren. Die Studie zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Grad der Verkalkung und dem Auftreten schwerer Herz-Kreislauf-Ereignisse.

Mammographie n, die etablierte Methode zur Früherkennung von Brustkrebs , könnten durch jüngste Forschungsergebnisse eine erhebliche Erweiterung ihrer diagnostischen Möglichkeiten erfahren: die frühzeitige Erkennung von Atherosklerose , also Gefäßverkalkungen.

Ein in den Vereinigten Staaten entwickeltes künstliches Intelligenzsystem (KI) ist in der Lage, die Verkalkungen in den Arterien der weiblichen Brust präzise zu quantifizieren und somit auf potenzielle Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinzuweisen. Diese bahnbrechende Entwicklung wurde kürzlich in einer wissenschaftlichen Publikation im renommierten Fachmagazin der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC), dem 'European Heart Journal', vorgestellt und unterstreicht das immense Potenzial der Mammographie als umfassendes Vorsorgeinstrument.

Die Studie, durchgeführt von Theodorus Dapamede und seinem Team von der Emory Universität in Atlanta, Georgia, analysierte die Daten von beeindruckenden 123.762 Frauen, die sich in zwei großen US-Gesundheitssystemen – Emory Healthcare und Mayo Clinic – routinemäßigen Mammografie-Untersuchungen zur Brustkrebs-Früherkennung unterzogen hatten. Das KI-System bewertete die Verkalkungen der Brustarterien und teilte diese in vier Kategorien ein: keine Verkalkungen, leichte Verkalkungen (bis zu 10 Quadratmillimeter), moderate Verkalkungen (zwischen 10 und 25 Quadratmillimeter) und schwere Verkalkungen (über 25 Quadratmillimeter).

Über einen Beobachtungszeitraum von sieben Jahren wurden die aufgetretenen Herzinfarkte, Schlaganfälle, Fälle von chronischer Herzinsuffizienz und Todesfälle aufgrund von Herzerkrankungen mit den Ergebnissen der Mammografie-Analysen korreliert. Die Forscher konzentrierten sich dabei auf sogenannte MACE-Ereignisse – schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse – um die Zusammenhänge klar zu identifizieren. Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Die Auswertung atherosklerotischer Veränderungen in den Brustarterien während einer Mammografie kann einen wertvollen zusätzlichen Hinweis auf das individuelle Herz-Kreislauf-Risiko einer Frau liefern.

So zeigte sich, dass leichte Verkalkungen im Vergleich zu Frauen ohne Gefäßveränderungen ein um 28 bis 32 Prozent erhöhtes Risiko für schwerwiegende Herz-Kreislauf-Ereignisse bedeuten. Bei moderaten Verkalkungen stieg das Risiko bereits um 75 bis 79 Prozent, während schwere Verkalkungen das Risiko sogar verdreifachten. Diese Erkenntnisse sind besonders relevant, da Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen oft unterdiagnostiziert und unzureichend behandelt werden.

In Österreich werden jährlich rund 840.000 Mammografien im Rahmen des nationalen Brustkrebs-Früherkennungsprogramms durchgeführt, wobei der Fokus auf Frauen zwischen 45 und 75 Jahren liegt. Allerdings nutzen derzeit nur 41 Prozent der Frauen in dieser Altersgruppe das Angebot zur Früherkennung. Die US-amerikanischen Wissenschaftler betonen, dass die zusätzliche Erkennung eines Herz-Kreislauf-Risikos den Wert der Mammografie-Untersuchung erheblich steigern könnte.

Während die Teilnahme an Mammografie-Programmen in den USA bei etwa 70 Prozent liegt, sind sich nur rund 40 Prozent der Frauen über ihre Cholesterinwerte als wichtigen Risikofaktor bewusst





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