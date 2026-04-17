KI-gestützte Cyberangriffe: Österreich bereitet sich auf Anstieg von Software-Schwachstellen vor

Das KI-Modell Claude Mythos löst weltweit Sorgen vor einer neuen Welle von Cyberangriffen aus. Finanzexperten und Sicherheitsbehörden, darunter das österreichische CERT und das Innenministerium, erwarten eine signifikante Zunahme von entdeckten Software-Schwachstellen und warnen vor der Verkürzung von Reaktionszeiten für Unternehmen.

Das auf die Entdeckung von Software-Schwachstellen spezialisierte KI-Modell Claude Mythos versetzt die Finanzwelt und Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft. Nach einem Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) äußerten Finanzminister und Bankvertreter große Sorge vor einer bevorstehenden Welle von Cyberangriffe n. Auch in Österreich wird mit einem „Schwall an Schwachstellen“ gerechnet, wie das nationale Computer Emergency Response Team (CERT) gegenüber ORF.at mitteilte. Das Innenministerium erwartet ebenfalls eine signifikante Zunahme entdeckter Sicherheitslücken.

Laut dem CERT hat sich die Landschaft der Schwachstellensuche durch KI-Modelle in den vergangenen Monaten drastisch verändert. Otmar Lendl, Experte des CERT, erklärt, dass Large Language Models (LLMs) zur Suche nach Sicherheitslücken zwar nicht neu seien, ihre Effektivität aber bisher stark variierte. Nun, im Jahr 2026, erreiche man einen Punkt, an dem die KI-basierten Funde eine hohe Qualität aufweisen und dies auch ohne wesentliche manuelle Nacharbeit geschehen könne. Für Österreich bedeute dies, dass in den kommenden Monaten eine Flut von Schwachstellen entdeckt und gemeldet werden dürfte. Zahlreiche bisher unentdeckte Lücken könnten ans Licht kommen, was die Kapazitäten vieler Organisationen stark beanspruchen würde. Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher müssten sich auf eine erhöhte Patch-Frequenz einstellen, was zu einer angespannten Ressourcensituation führen könnte.

Ein weiterer kritischer Faktor ist die sogenannte „zeitliche Komprimierung“. LLMs werden zunehmend besser darin, Schadcode zu erstellen. Die Zeitspanne zwischen der Entdeckung einer Schwachstelle und ihrer Ausnutzung durch Angreifer verkürzt sich stetig. Dies erfordert eine Beschleunigung aller Sicherheitsprozesse, insbesondere der Patches. Die Cybersicherheit wird dadurch nicht nur quantitativ, sondern auch zeitlich immer anspruchsvoller. Die automatisierte Nutzung von KI führt zudem dazu, dass jede im Internet erreichbare technische Infrastruktur intensiv und automatisiert auf Schwachstellen geprüft wird. Lendl vergleicht diesen Prozess mit automatisierten Einbruchsversuchen auf einem Parkplatz, bei denen nicht mehr zufällig an Türklinken gerüttelt, sondern systematisch alle Fahrzeuge auf offene Türen überprüft werden.

Trotz dieser besorgniserregenden Entwicklungen mahnt Lendl zur Besonnenheit und rät, die Situation nicht zu überbewerten. Die von LLMs gefundenen Schwachstellen stellen keine fundamental neuen Angriffsklassen dar, sondern der Angriffsdruck insgesamt wird schlichtweg steigen. Es bleibt die Hoffnung, dass diese Welle wieder abebbt. Das CERT empfiehlt Unternehmen, ihre Prozesse im Patch-Management zu optimieren, einen klaren Überblick über ihre IT-Landschaft zu behalten und ihre Angriffsfläche zu minimieren. Ebenso sei es unerlässlich, sich auf erfolgreiche Angriffe vorzubereiten und Notfallpläne zu entwickeln.

Die derzeitige Aufmerksamkeit für Claude Mythos führt Lendl auch auf ein geschicktes Marketing vonseiten des US-Unternehmens Anthropic zurück, das die Angst vor dem Modell bewusst schürte, indem es die Verfügbarkeit auf wenige ausgewählte Unternehmen beschränkte. Dieses Vorgehen sei jedoch nur von kurzer Dauer, da in wenigen Monaten vergleichbar leistungsfähige Modelle ohne solche Sicherheitsschranken auf den Markt kommen werden, insbesondere aus asiatischen Regionen. Die aktuellen Fähigkeiten seien bald für jedermann zugänglich. Große Unternehmen wie OpenAI und Google investieren ebenfalls massiv in die Entwicklung ähnlicher KI-Modelle. Parallel dazu entstehe eine starke Gegenbewegung: Eine Vielzahl von Start-ups widmet sich der Nutzung von LLMs für positive Zwecke im Bereich Cybersicherheit, um der KI-gesteuerten Cyberkriminalität entgegenzuwirken. Die Entwicklung in diesem Bereich sei rasant, extrem volatil und eine präzise Vorhersage derzeit „extrem schwierig“.

Das Innenministerium teilt die Einschätzung des CERT. Auf Anfrage von ORF.at wurde die Erwartung einer „deutlichen Zunahme entdeckter Sicherheitslücken“ in den kommenden Monaten geäußert. Diese Lücken würden erfahrungsgemäß schnell von Kriminellen ausgenutzt, was die Zeit für Betreiber zur Systemabsicherung verkürzt. Die automatische Suche nach Schwachstellen auf Webseiten und digitaler Infrastruktur wird intensiver erfolgen. Unternehmen und Behörden sollten daher auf ein robustes Schwachstellenmanagement setzen, ihre IT-Landschaften genau kennen und ihre Angriffsfläche minimieren. Systeme und Geräte, die keine Internetverbindung benötigen, sollten konsequent abgeschirmt werden. Zudem seien klare Strukturen und Pläne für den Ernstfall unerlässlich





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