Künstliche Intelligenz hat 25 Gerichtsverfahren in England und Wales beeinträchtigt. Anwälte und Polizisten nutzten Halluzinationen, was zu schwerwiegenden Fehlurteilen führte.

Künstliche Intelligenz sollte ursprünglich die Arbeitsprozesse in Justizbehörden vereinfachen und Zeitersparnis bringen. Stattdessen hat sie in diesem Jahr in England und Wales mindestens 25 Gerichtsverfahren erheblich beeinträchtigt. Diese Erkenntnisse gehen auf eine Recherche des Bureau of Investigative Journalism zurück, die der Zeitung Guardian vorliegt. Der Einsatz der Technologie hat sich von einem Hilfsmittel zu einer wachsenden Sicherheitslücke im Rechtsystem entwickelt.

Fabrication von Beweisen und Gesetzen

In zahlreichen Fällen argumentierten Anwälte vor Gericht mit Urteilen, die in der Realität niemals existiert haben. Andere Verteidiger stützten ihre Prozessstrategien auf frei erfundene Gesetze oder ließen komplexe juristische Gutachten vollständig von einem KI-Chatbot verfassen. Die Problematik reicht sogar bis in die Polizeiarbeit hinein, wo ermittelnde Beamte fragwürdige Methoden anwandten, um ihre Fälle zu konstruieren. Diese Fälle zeigen, dass die Grenzen zwischen faktenbasierter Argumentation und algorithmischer Halluzination zunehmend verschwimmen.

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Kontroverser Fall in Derbyshire

Ein besonders brisanter Vorfall ereignete sich in der englischen Grafschaft Derbyshire. Ein Mann war wegen schwerer Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der ermittelnde Polizist lud die Befragungsprotokolle der Mutter der Kinder des Täters in den Microsoft-KI-Assistenten Copilot hoch. Der Beamte erteilte der Software den Auftrag, eine möglichst hohe Strafe zu erreichen und eine emotionale Erklärung des Opfers zu verfassen, die Richter oder Leser beim Lesen zum Weinen bringen sollte.

Die zuständigen Richter stellten in diesem Zusammenhang klar, dass kein Polizist jemals auf diese Weise eine Zeugenaussage irgendeiner Art verfassen darf. Infolgedessen wurde der betreffende Beamte vom Außendienst abgezogen. Dieser Vorfall verdeutlicht die ethischen und rechtlichen Risiken, die entstehen, wenn menschliche Urteilskraft durch algorithmische Generierung ersetzt wird. Die Justiz muss nun strengere Kontrollmechanismen etablieren, um solche Manipulationen zukünftig zu verhindern.

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Wirtschaftsstreit und Insolvenzrecht

Auch in einem Rechtsstreit zwischen zwei nigerianischen Ölkonzernen kam es zu einem folgenschweren Fehler durch KI-Nutzung. Ein Anwalt stützte seine Argumentation auf das vermeintliche Urteil eines hochrangigen Richters. Dieses Urteil hatte die KI jedoch frei erfunden, was die Grundlage der Verteidigung zunichtemachte. Ein weiterer Fehler wurde im Insolvenzrecht sichtbar, als der Insolvenzrichter Mark Mullen feststellte, dass sich ein junger Anwalt auf ein nicht existierendes Gesetz berief.

Auch in diesem zweiten Fall stammten die kritischen Informationen von einem KI-Chatbot. Diese Vorfälle demonstrieren, dass die Technologie zwar schnell Informationen generieren kann, aber oft ohne Überprüfung der Faktizität agiert. Juristen, die sich blind auf diese Tools verlassen, riskieren nicht nur den Prozessverlust, sondern untergraben die Integrität des gesamten Justizsystems. Die Verantwortung liegt bei den Anwälten, die diese Angaben als ihre eigenen ausgeben.

Auswirkung auf die Anwaltschaft

Brett Dixon, Präsident der englisch-walisischen Anwaltsvereinigung Law Society, beklagt die negativen Auswirkungen auf die Rechtspraxis. Er weist darauf hin, dass der Einsatz von KI die Arbeit der Gerichte erschweren kann, anstatt sie zu erleichtern. Dixon kritisiert die immer länger werdenden Schriftsätze, die durch den massiven Einsatz der Technologie entstehen. Aus drei Seiten eines Anwalts, der menschliches Urteilsvermögen einsetzt, werden 60 ausschweifende Seiten einer kommerziellen KI.

Diese exponentielle Zunahme des Textmaterials belastet die Ressourcen der Justiz erheblich. Richter und andere Prozessbeteiligte müssen nun durch riesige Mengen an oft redundantem oder irrelevantem Text waten. Dies verzögert Verfahren und erhöht die Kosten für alle Beteiligten. Die Law Society fordert daher dringend nachdenklichere Strategien im Umgang mit diesen neuen digitalen Werkzeugen.

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Langfristige Risiken und neue Richtlinien

Auch am Obersten Gerichtshof wächst die Sorge vor den Folgen der Digitalisierung. Richter Lord Sales befürchtet, dass Juristen durch den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz langfristig wichtige Fähigkeiten verlieren könnten. Er warnt davor, dass die größte Gefahr nicht in falschen Antworten der Maschine liegt, sondern darin, dass Menschen allmählich die Fähigkeit verlieren, zu erkennen, ob diese Antworten falsch sind.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurden in England und Wales bereits neue Empfehlungen ausgesprochen. Zeugen in Zivilverfahren müssen künftig schriftlich bestätigen, dass ihre Aussagen inhaltlich nicht von künstlicher Intelligenz erstellt oder beeinflusst wurden. Diese Maßnahme soll die Transparenz wiederherstellen und dieAuthentizität von Zeugenaussagen gewährleisten. Die Justiz steht damit vor der Herausforderung, die Effizienzgewinne der Technologie mit der notwendigen Sorgfalt und Menschenwürde in Einklang zu bringen.