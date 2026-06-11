KI-Dokumentation: Datenschutz, Datenschutzbeauftragte und KI-Anwendungen

Die automatisierte Dokumentation von Gesprächen mit Hilfe von KI-Anwendungen hat zahlreiche Vorteile, wie die Effizienzsteigerung und die Lückenlose Dokumentation. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Herausforderungen, wie Datenschutz und Datenschutzbeauftragte. Der Artikel gibt einen Überblick über die Herausforderungen und die notwendigen Schritte, um diese zu bewältigen.

Die automatisierte Dokumentation von Gesprächen zählt zu den greifbarsten Effizienzgewinnen des Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI). Aufnehmen, transkribieren, zusammenfassen – was früher Stunden manueller Arbeit erforderte, erledigen KI-Anwendungen wie Plaud oderCopilot nunmehr in Sekunden.

Profiteure finden sich in allen Tätigkeitsbereichen, insbesondere bei freien Berufen besteht enormes Potenzial: Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Finanzdienstleister und Makler unterliegen einer erhöhten Pflicht zur lückenlosen Dokumentation ihrer Tätigkeit – und gerade dort verspricht KI die größte Entlastung. Doch aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Aufklärungs-, Beratungs- und Kundengespräche sind rechtlich besonders sensible Kommunikation, deren KI-basierter Mitschnitt zugleich mehrere rechtliche Themen berührt. Neben Persönlichkeitsrechten und den Grenzen des Strafrechts ist insbesondere das Recht der Digitalisierung zu beachten.

Der Datenschutz lässt grüßen. Dieser hält reichlich Vorgaben bereit, die sich unter besonderen Umständen, beispielsweise beim Einsatz von Verarbeitungsdiensten aus Drittstaaten (etwa den USA), verdichten. Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) vom 24. März 2026 (W298 2323263-1/11E) .

Eine Werbeagentur entsandte einen Vertreter in eine Arztordination, um Werbeleistungen anzubieten. Dessen Aufnahmegerät lief bereits, bevor das Gespräch überhaupt begann. Erst nach mehr als fünf Minuten wies der Vertreter auf einen entsprechenden Zustimmungspassus in den Vertragsunterlagen hin. Da das Gerät durchgehend mitlief, wurden neben dem Verkaufsgespräch auch Fragmente des laufenden Ordinationsbetriebs erfasst – mithin Gespräche, die der ärztlichen Verschwiegenheit unterliegen.

Die Datenschutzbehörde (DSB) verhängte eine Geldstrafe von 6300 Euro, die das BVwG bestätigte. Ergänzt durch die Verfahrenskosten ist das ein teurer Denkzettel für eine vermeintlich unscheinbare Kleinigkeit. Der Fall unterstreicht, dass Unternehmen datenschutzrechtlich erwachsen agieren und diese Themen ernst nehmen müssen. Die Entscheidung des BVwG bietet freilich Orientierung, um ähnliche Fehler in Zukunft möglichst zu vermeiden.

Besonders Aufmerksamkeit verdienen die Erlaubnis zur Datenverarbeitung und die Transparenzpflicht. Eine im Vertragswerk versteckte Zustimmung zur Tonaufnahme genügt den Anforderungen an eine wirksame Einwilligung jedenfalls nicht. Überhaupt ist die Einwilligung als standardmäßige Rechtfertigung aufgrund ihrer weithin bekannten Sensibilität nicht für diesen Anwendungsfall zu empfehlen. Eine Berufung auf berechtigte Interessen ist denkbar, doch sind auch hier strenge Anforderungen zu beachten – insbesondere was die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung angeht.

Eine pauschale Berufung auf Qualitäts- oder Beweissicherung trägt diesen Lösungsansatz nicht. Heimliche Tonbandaufnahmen sind nach Ansicht desohnedies rechtswidrig. Die DSGVO-Informationspflichten müssen spätestens zu Beginn der Aufnahme erfüllt werden. Eine nachträgliche Aufklärung heilt einen Verstoß nicht.

Vor Betätigen des Aufnahmeknopfs muss allen Beteiligten klar sein, was mit den Aufnahmen wie, wann und wo passieren wird. Bei KI-Dokumentations-Tools ist die datenschutzrechtliche Situation nochmals verschärft. Deutlich bemerkbar macht sich dies bei einer denkbar praktischen Funktion: der automatischen Sprechererkennung (Speaker Diarization), die jede Wortmeldung einem bestimmten Gesprächsteilnehmer zuordnet. Dabei können aus Stimmlage, Sprechtempo und Klangmustern dauerhafte Stimmprofile entstehen, die unter Umständen als biometrische Daten einem strengen Schutzregime der DSGVO für sensible Daten unterliegen.

Wenn die Sprechererkennung benötigt wird, ist deren Einsatz genau zu prüfen. Ansonsten empfiehlt sich die Deaktivierung dieser Funktion. In der Praxis zeigt sich bei KI-Anwendungen zudem häufig, dass Anbieter sich vorbehalten, Aufnahmen zum Training ihrer KI-Modelle zu verwenden. Das wiederum ist ein eigenständiger Verarbeitungszweck, der einer gesonderten Rechtfertigung bedarf.

Eine solche wird es praktisch betrachtet in aller Regel nicht geben. Da dieser Punkt für viele Anwender äußerst heikel ist, wird ein expliziter vertraglicher Ausschluss des Modelltrainings oft unerlässlich sein – hier ist Vorsicht geboten. Mit dem AI Act tritt ein weiteres relevante Compliance-Thema hinzu. Auf KI-Dokumentations-Tools findet er vielfach Anwendung: Wer ein KI-System im Hintergrund ein Gespräch mitschreiben lässt, kann ergänzenden Pflichten unterliegen, wobei es auf die konkrete Ausgestaltung des KI-Tools ankommt – eine genaue Prüfung ist geboten





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