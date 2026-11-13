KI-Blase im Fokus: Protest, Demokraten-Sieg und CoreWeave unter Druck

Die Bewegung Stop the AI Race gewinnt in den USA an Zulauf, während Anleger wegen Datenzentren und einer möglichen KI-Blase an der Wall Street nervös reagieren.

Die Protestbewegung 'Stop the AI Race' hat in den USA zuletzt deutlich an Zulauf gewonnen. Ihre Aktivisten fordern ein Ende des Ausbaus der Künstlichen Intelligenz. Bisher konzentrieren sich die Demonstrationen vor allem auf New York, wo sich die Zentrale des KI-Unternehmens OpenAI in der Lafayette Street im Stadtteil SoHo befindet.

Parallel dazu wächst die Sorge an der Wall Street, dass die KI-Blase platzen oder das Wachstum der Branche zumindest deutlich abflachen könnte. Auslöser ist der überlegene Wahlsieg der Demokraten bei den Midterms Anfang November. Viele KI-Aktien haben seitdem teils zweistellig nachgegeben.

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Stop the AI Race gewinnt in den USA an Zulauf

Die Bewegung 'Stop the AI Race' fordert ein Ende des Ausbaus der Künstlichen Intelligenz und hat inzwischen deutlich mehr Anhänger als zuvor. Im Vergleich zur Occupy-Wall-Street-Bewegung aus dem Jahr 2011 ist die Occupy-OpenAI-Initiative noch relativ klein. Seit Anfang des Jahres zogen zunächst immer wieder nur ein paar Dutzend Demonstranten, vor allem linksalternative Ideologen, durch Manhattan.

Mittlerweile sind es ein paar Hundert Demonstranten, die an Tagen mit schönem Wetter durch New York ziehen. Ihre Protestmärsche richten sich meist gegen OpenAI und lauten lautstark 'Stop the AI Race'. Wie groß die Bewegung ist und wie viel Potenzial sie noch hat, wird sich an diesem Wochenende zeigen.

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Auch die Warnungen führender Branchenvertreter haben die Debatte verschärft. Anthropic-Chef Dario Amodei hat im September seine Warnung verschärft, wonach die KI eine Bedrohung für die Menschheit darstelle. Er bezifferte die Wahrscheinlichkeit einer existenziellen Gefahr mit bis zu 25 Prozent. OpenAI-Chef Sam Altman sieht eine Wahrscheinlichkeit von sechs bis zehn Prozent.

Am Samstag organisiert 'Stop the AI Race' zudem Proteste in den gesamten USA. Von New York über Chicago bis San Francisco rufen die Organisatoren zum Widerstand gegen die Künstliche Intelligenz auf. Sie fordern unter anderem einen sofortigen Baustopp aller Datenzentren in den USA.

Demokraten-Sieg löst Sorge um die KI-Blase aus

Der Wahlsieg der Demokraten hat an der Wall Street die Furcht ausgelöst, dass die KI-Blase platzen könnte. Seit den Midterms Anfang November gaben viele Aktien der Branche teils zweistellig nach. Der Grund: In jenen Bundesstaaten, in denen Datenzentren in großem Stil geplant sind, haben Demokraten die Macht übernommen.

Im Fokus standen vor allem die Ergebnisse der Gouverneurswahlen. Laut Verfassung liegt das Schicksal der großen Bauvorhaben weitgehend in den Händen der Regierungschefs der einzelnen Staaten. In New York hat die wiedergewählte Gouverneurin Kathy Hochul, eine Demokratin, bereits im Juli ein Gesetz unterschrieben. Demnach muss der Bau von Zentren ab einer gewissen Größe bis zum Abschluss einer Umweltschutzprüfung komplett gestoppt werden.

Ähnliches könnte künftig in Texas oder Ohio anstehen. Dort sind ebenfalls Datenzentren geplant, und ab Januar werden dort überraschend Demokraten ihr Gouverneursamt antreten.

Warum die Wirtschaft auf die KI-Wette setzt

Unabhängig davon, wie man ideologisch zur Künstlichen Intelligenz oder zu Datenzentren steht, könnte eine Verlangsamung des Wachstums große wirtschaftliche Schäden anrichten. Weitere Stopps von Datenzentren hätten dieselbe Wirkung. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 3,4 Prozent auf Jahressicht.

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Dass die Supermacht deutlich schneller wächst als viele andere Industrieländer, liegt auch an der Wette auf die KI. Der Columbia University zufolge machen Investitionen in die Infrastruktur in den nächsten Jahren mehr als drei Prozent der US-Wirtschaftsleistung aus. Dieses Wachstum ist in den Prognosen und Aktienkursen bereits fest eingepreist. Eine Korrektur nach unten könnte daher einen Bärenmarkt und eine Rezession auslösen.

CoreWeave zeigt die Risiken der KI-Wette

Das Unternehmen CoreWeave aus New Jersey gilt als Gradmesser für die KI-Wette. Die Firma hat sich auf den Bau von Datenzentren sowie auf die Anmietung von Kapazitäten für Firmen wie Microsoft oder OpenAI spezialisiert. Im abgelaufenen Quartal erzielte CoreWeave einen Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar.

Für Investoren ist dieser Umsatz allerdings nahezu zweitrangig. Sie achten vor allem auf den sogenannten Backlog, also künftige Einnahmen, die bereits vertraglich zugesichert wurden. Bei CoreWeave belaufen sich diese auf 133 Milliarden Dollar. Weil dieser Wert höher als erwartet ausfiel, legte die Aktie nach Bekanntwerden der Resultate zweistellig zu. Seit Jahresanfang liegt sie wegen der Sorge um die Datenzentren dennoch deutlich im Minus.

Für neue Schulden muss CoreWeave mittlerweile 15 Prozent Zinsen zahlen. Geht die Wette auf, kann das Unternehmen seine Schulden vermutlich problemlos zurückzahlen. Geht sie schief, könnte die KI-Blase endgültig platzen. Der Chipgigant Nvidia hält 12,8 Prozent an CoreWeave und stellt der Firma ebenso wie anderen KI-Riesen Kapital zur Verfügung.

Beobachter warnen, dass sich die Industrie damit selbst am Leben hält und es von außen schwierig ist, an Kapital zu kommen. Gerät CoreWeave ins Wanken, etwa weil es an Datenzentren mangelt, könnten Schockwellen durch die gesamte Branche und in der Folge durch die gesamte Wirtschaftswelt laufen.